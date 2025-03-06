أقساط ميسرة على مدى 60 شهر.. سلفة تصل إلى 25 مليون دينار من مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين

الرياض - أميرة القحطاني - يُعتبر مصرف الرافدين في العراق من أبرز المؤسسات المالية التي تقدم مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية، إذ يتمتع بدور بارز في دعم الموظفين والمتقاعدين. يتيح المصرف فرصة الحصول على سلفة تصل إلى 25 مليون دينار عراقي بدون الحاجة إلى كفيل، وهذا يعد ميزة فريدة من نوعها في السوق المالي العراقي. يعتمد المصرف على بطاقة الماستر كارد كضمان للحصول على هذه السلفة، مما يسهل عملية التمويل. في هذا المقال، سوف نقوم بتفصيل جميع الشروط والمتطلبات اللازمة للموافقة على طلب السلفة، سواءً كان المتقدم موظفًا حكوميًا أو متقاعدًا.
برنامج سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين
لا يقتصر دور مصرف الرافدين على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، بل يتجاوز ذلك ليقدم مجموعة من الحلول التمويلية المخصصة للموظفين والمتقاعدين في العراق. يمنح المصرف فرصة الحصول على سلفة تصل إلى 25 مليون دينار عراقي بدون الحاجة إلى كفيل، وذلك يعتمد بشكل رئيسي على استخدام بطاقة الماستر كارد كضمان لتسهيل سداد الأقساط الشهرية. يمتاز برنامج السلفة بعدة جوانب مهمة يجب على المتقدمين التعرف عليها، والتي تشمل:
- يقدم مصرف الرافدين سلفة بميزة التقسيط الشهري لفترة تمتد حتى 60 شهرًا.
- تتراوح نسبة الفائدة على السلفة إلى 5%، مما يجعلها واحدة من أكثر العروض تنافسية.
- للتقديم على السلفة، يجب زيارة أحد فروع مصرف الرافدين المنتشرة في العراق أو القيام بالتقديم الإلكتروني.
- يمكن الاعتماد على بطاقة الماستر كارد كضمان أساسي للموافقة على طلب السلفة.
- لا تحتاج السلفة إلى كفيل، حيث تصل قيمتها إلى 25 مليون دينار عراقي.
- يحق للموظفين والمتقاعدين الحصول على التمويل بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة.
الشروط الواجبة عند طلب سلفة مصرف الرافدين
- يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على الجنسية العراقية.
- من الضروري أن يكون لدى المتقدم دخل شهري كافٍ يغطي قيمة السلفة، بما في ذلك الأقساط والفوائد.
- يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدمين 73 عامًا عند التقديم.
- يتطلب المصرف تحويل الراتب الشهري إلى حساب مصرف الرافدين للحصول على التمويل.
- يجب أن تكون بطاقة الماستر كارد سارية المفعول ومملوكة للمتقدم.
- يجب توفير كافة الوثائق والمستندات اللازمة للسلفة، بالإضافة إلى الالتزامات المالية.
في الختام، يقدم مصرف الرافدين مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية التي تساهم في تحسين جودة حياة الموظفين والمتقاعدين في العراق. إن تسهيل حصولهم على سلفة تصل إلى 25 مليون دينار عراقي دون الحاجة إلى كفيل، يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المالي لهم. من المهم جدًا للمتقدمين الاطلاع على جميع الشروط والمتطلبات لضمان الحصول على التمويل بكفاءة وسرعة. على الموظفين والمتقاعدين استغلال هذه الفرص المالية لتعزيز خططهم وحياتهم العملية.
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