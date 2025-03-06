سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6 مارس 2025 في البنوك المصرية

الرياض - أميرة القحطاني - تعيش أسواق العملات العالمية وخاصةً أسعار الدولار الأمريكي في مصر حالة من الاستقرار النسبي في بداية تعاملات صباح اليوم، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا عقب الاضطرابات التي شهدتها هذه الأسعار في الأيام والأسابيع القليلة الماضية. سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا، مما يسهل على المستثمرين والتجار إمكانية معرفة أخر تحديثات أسعار العملة، وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية من هذا المقال.
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
تُظهر التحديثات الأخيرة التي تم الإبلاغ عنها بخصوص أداء الدولار أمام الجنيه المصري في العديد من البنوك المختلفة العاملة في البلاد بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام. إليكم أبرز الأسعار التي تم رصدها :
- بلغ سعر الدولار داخل بنك التنمية الصناعية سعر 50.60 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 50.70 جنيه.
- وسجل الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.
- أما في المصرف المتحد، فقد سجل الدولار نحو 50.60 جنيه للشراء وسعر 50.70 جنيه للبيع.
- كما سجل سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
تحديثات سعر الدولار أمام الجنيه الآن
إن معرفة أخر تحديثات أسعار الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك يعد أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء. وفيما يلي أبرز الأسعار التي سجلها الدولار في باقي البنوك:
- سجل سعر الدولار داخل بنك البركة نحو 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
- فيما يلصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
- أما لدى بنك القاهرة، فقد بلغ سعر الدولار 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
- وفي بنك الإسكندرية، استقر سعر الدولار عند 50.61 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
- وأخيرًا، سجل الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية أيضًا 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.
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