رابط الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن للدفعة 88.. ومتي موعد صرف الدعم؟

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت الجهات المختصة في برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة رقم 88، التي خصصت لشهر مارس من العام 2025. توضح هذه النتائج المستفيدين الذين يحق لهم الحصول على الدعم المالي المخصص، مما يجعل من الضروري لجميع المسجلين في البرنامج التحقق من حالتهم. يطرح هذا المقال تفاصيل شاملة حول موعد صرف الدعم، وكيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية، إضافةً إلى كيفية تقديم الاعتراض للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في التأهل.

موعد صرف دعم حساب المواطن للدورة 88

سيُجرى صرف الدعم المالي للمستفيدين المؤهلين في اليوم العاشر من شهر مارس لعام 2025، والذي سيكون يوم الاثنين.

إذا صادف يوم صرف الدعم عطلة رسمية، فسيتم إيداع المبلغ في أول يوم عمل بعد انتهاء العطلة.

أكدت الجهات المسؤولة عدم وجود أي تغييرات ستطرأ على موعد الصرف المقرر لهذه الدورة من الدعم.

طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن

يمكنك معرفة حالة أهليتك بسهولة من خلال اتباع الإجراءات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن. تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب الخاصة بك والمعلومات المسجلة مسبقًا. التوجه إلى قسم “دراسة الأهلية” المدرج في القائمة الرئيسية. مراجعة حالة الأهلية الخاصة بك. إذا كان هناك إظهار لكلمة “مؤهل”، فهذا يعني أنك ستحصل على الدعم في الموعد المحدد. في حال كانت النتيجة “غير مؤهل”، ستظهر لك الأسباب التي أدت إلى عدم استحقاقك للدعم.

أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن

هنالك عدة عوامل قد تؤدي إلى عدم تأهل الشخص للحصول على الدعم المالي، ومنها:

زيادة إجمالي الدخل الشهري للأسرة عن الحد المسموح به.

عدم تحديث البيانات الشخصية أو المالية في حالة حدوث أي تغييرات.

وجود اختلاف بين البيانات ال والمعلومات المسجلة لدى الجهات الحكومية الرسمية.

عدم استيفاء الشروط الأساسية للأهلية، مثل عدد أفراد الأسرة أو الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

إدخال بيانات بنكية غير دقيقة أو استخدام حساب بنكي غير نشط لاستلام الدعم.

طريقة تقديم اعتراض على عدم الأهلية

إذا كنت غير مؤهل وتعتقد أن هناك خطأ في تقييم حالتك، يمكنك تقديم اعتراض عبر المنصة الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى المنصة وتسجيل الدخول إلى حسابك. التوجه إلى “قائمة دراسة الأهلية” واختيار خيار “تقديم اعتراض”. الاطلاع على سبب عدم الأهلية لمعرفة الأسباب المحددة. إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات استحقاقك للدعم، مثل تحديث معلومات الدخل أو إضافة تابعين جدد. إرسال الاعتراض ومتابعة حالته من خلال رقم الطلب المخصص.

متابعة حالة الاعتراض في حساب المواطن

سيتم مراجعة طلب الاعتراض خلال فترة لا تتجاوز 30 يوم عمل كحد أقصى.

سوف تتلقى إشعارات عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني حول حالة طلبك.

إذا تم قبول الاعتراض، سيتم إدراجك في قائمة المستفيدين اعتبارًا من الدفعة التالية.

نصائح لضمان استمرار الأهلية في الدورات القادمة

لزيادة فرص التأهل في الدورات المستقبلية، يُنصح باتباع التعليمات التالية:

تحديث البيانات الشخصية والمالية بشكل دوري، خاصة عند حدوث تغييرات في الدخل أو عدد أفراد الأسرة. التأكد من صحة الحساب البنكي الخاص بك المسجل في النظام لتجنب أي مضاعفات في إيداع الدعم المالي. التحقق من توافق البيانات ال مع المعلومات الرسمية المسجلة لدى الجهات الحكومية. متابعة إعلانات البرنامج بشكل منتظم لمعرفة أي تحديثات قد تؤثر على الأهلية.

كيفية التواصل مع حساب المواطن للاستفسارات

إذا كنت بحاجة لمزيد من التفاصيل حول الأهلية أو كيفية تقديم اعتراض، يمكنك التواصل مع خدمة عملاء برنامج حساب المواطن عبر الوسائل التالية:

الاتصال بالرقم الموحد: 19912 خلال ساعات العمل الرسمية.

زيارة الموقع الإلكتروني للحصول على المساعدة.

تم الإعلان عن نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 88، ويجب على جميع المسجلين في البرنامج التحقق من أهليتهم من خلال المنصة الإلكترونية. إذا كنت غير مؤهل، يمكنك تقديم اعتراض خلال الفترة المحددة مع توفير الوثائق اللازمة لضمان مراجعة طلبك بشكل دقيق. لضمان الاستمرار في الاستفادة من الدعم المالي، يُنصح بتحديث بياناتك الشخصية بشكل منتظم ومتابعة جميع الإشعارات الصادرة من البرنامج.