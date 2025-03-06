خطوات استخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور 2025.. وما الخدمات المتميزة التي يقدمها النظام؟

الرياض - أميرة القحطاني - في السنوات الأخيرة، شهدت المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في اهتمام الطلاب والطالبات بمراحلهم التعليمية المختلفة، سواء كانوا في المرحلة الابتدائية، المتوسطة، أو الثانوية. ينصب تركيزهم على معرفة خطوات استخراج نتائجهم الأكاديمية عبر نظام نور لعام 2025. يأتي هذا الاهتمام بعد انتهاء الاختبارات للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1446 هـ، مما يبرز حرص أولياء الأمور على متابعة تقدم أبنائهم الأكاديمي وتحقيقهم للنتائج المرجوة.

خطوات استخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور 2025

للوصول إلى نتائج الطلاب لعام 2025، يجب اتباع الخطوات التالية بعناية:

ابدأ بفتح الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي من خلال المتصفح المفضل لديك.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب بشكل دقيق لضمان الدخول بنجاح.

ابحث عن الخيار المخصص لعرض النتائج واضغط عليه للانتقال إلى صفحة الدرجات.

اختر الفصل الدراسي الثاني من القائمة المعروضة، لضمان ظهور نتائج الاختبارات الخاصة بهذا الفصل الدراسي.

قم بإدخال رقم إثبات الهوية الخاص بالطالب في الحقل المخصص لذلك.

انقر على زر “بحث” لبدء عملية استعراض النتائج المحددة.

ستظهر لك نتائج جميع المواد الدراسية الخاصة بالطالب بشكل فوري ودقيق على الشاشة، مما يوفر فرصة لأولياء الأمور والطلاب للتقييم الدقيق لمستوى التحصيل الأكاديمي.

خدمات نظام نور التعليمي 2025

يعتبر نظام نور التعليمي منصة شاملة تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تسهيل متابعة الشؤون الدراسية للطلاب وأولياء الأمور بكفاءة عالية. تشمل هذه الخدمات: