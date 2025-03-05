رابط فتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني أو جواز السفر للمواطنين والمغتربين 2025

الرياض - أميرة القحطاني - يعد بنك الخرطوم من البنوك الرائدة في السودان، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية المبتكرة والمتجددة لجميع المواطنين السودانيين، بالإضافة إلى المغتربين في الخارج. ومن خلال هذه المقالة، سنلقي الضوء على كيفية فتح حساب بنكي عبر الإنترنت، حيث إن هذه الخدمة توفر الوقت والجهد للمستخدمين. سنتناول جميع الخطوات والشروط المطلوبة لضمان تجربة سهلة وفعالة لكل من يرغب في الانضمام إلى هذا البنك.

رابط فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الاونلاين

إن عملية فتح حساب في بنك الخرطوم أصبحت متاحة للجميع دون الحاجة إلى زيارة فرع البنك بشكل شخصي، مما يسهل الأمر على المواطنين والمغتربين. وفيما يلي الشرح المفصل لخطوات تلك العملية، التي يمكنهم من خلالها متابعة جميع تفاصيل فتح الحساب، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ومعلومات كاملة لضمان فتح حساب بسلاسة وأمان.

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر الإنترنت.

باشر في اختيار خدمة فتح حساب عبر الإنترنت، بحيث لا تحتاج للذهاب إلى الفرع.

اضغط على زر البحث، ومن ثم ستظهر الخيارات المتاحة على الشاشة.

قم بتعبئة نموذج الطلب، مع كتابة البيانات المطلوبة بما في ذلك الرقم الوطني أو رقم جواز السفر.

تأكد من توفير كافة المستندات والأوراق اللازمة لفتح الحساب المطلوب في بنك الخرطوم.

يجب على الراغبين في فتح الحساب توفير الرقم الوطني للمواطن أو جواز السفر للمغترب بناءً على الجنسية.

شروط وضوابط فتح حساب في بنك الخرطوم