كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1446.. وشروط الاستحقاق قبل انتهاء الموعد

الرياض - أميرة القحطاني - مع قدوم موسم الحج الكـريم والاحتفاء بشهر رمضان المبارك، يتزايد اهتمام العديد من الأفراد في البحث عن الفرص المتاحة لأداء مناسك الحج دون تكبد أعباء مالية. وفي هذا السياق، تطل علينا حملة الراجحي للحج المجاني 1446 كواحدة من أبرز المبادرات الخيرية السنوية التي تقدمها مؤسسة الراجحي، والتي تهدف إلى دعم الأفراد من ذوي الدخل المحدود. إذ تسعى الحملة لتمكين هذه الفئات من تحقيق حلمهم لأداء الفريضة، من خلال توفير رحلات مجانية وفق معايير وشروط محددة، وقد تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للراغبين عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، مما يسهل عملية التقديم ويمنح المستحقين الفرصة للاستفادة من هذا الدعم السخي. سندرس في هذا المقال التفاصيل المتعلقة بعملية التسجيل والشروط المطلوبة.

خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج

للتسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1446، من الضروري اتباع خطوات محددة بدقة لضمان إتمام الطلب بنجاح وسلاسة. يوجد العديد من الإجراءات التي يجب أن يتبعها المتقدم لضمان تسجيله بطريقة صحيحة:

قم بزيارة الموقع الرسمي للحملة.

عند دخولك إلى الموقع، ابحث عن خيار “التسجيل في الحج الآن” واضغط عليه لتبدأ عملية التسجيل.

سيتم تحويلك إلى صفحة خاصة بملء استمارة التسجيل الإلكترونية.

تأكد من تعبئة كافة الحقول المطلوبة بدقة، مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، العنوان، ورقم الهاتف.

قم بإرفاق نسخة واضحة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

إذا كانت هناك مستندات أخرى مطلوبة، مثل تقرير طبي يثبت اللياقة الصحية، تأكد من تحميلها بصيغة مناسبة (PDF أو صورة).

عند الانتهاء، اضغط على خيار “أوافق على الشروط والأحكام” بعد التأكد من استيفائك لجميع المتطلبات اللازمة.

بعد إكمال كافة الخطوات السابقة، اضغط على زر “تسجيل” لإرسال طلبك.

سوف تظهر لك رسالة تأكيد توضح نجاح عملية التسجيل، ويمكنك متابعة حالة طلبك لاحقًا عبر الموقع.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج

لضمان قبول المتقدمين في حملة الراجحي للحج المجاني 1446، يجب استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية التي وضعتها الحملة، وهي كالتالي: