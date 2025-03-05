وزارة التعليم السعودية تُعلن موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني 1446

الرياض - أميرة القحطاني - تتناول هذه المقالة موضوعًا هامًا يشغل بال الكثير من أولياء الأمور والطلاب، وهو موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني. إذ يكثر التساؤل حول المدة المتبقية حتى نهاية هذا الفصل، خاصةً في ظل حرص الجميع على الاستعداد الجيد للفصل الدراسي الثالث المقبل. ومع اقتراب فترة انتهاء الترم الثاني، تم نشر المعلومات المتعلقة بالجدول الدراسي الذي يؤكد على نهاية الفصل الثاني في نهاية شهر شعبان، مما يحمل أهمية خاصة للطلاب وأسرهم.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني

تستعد وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لتوضيح تفاصيل مهمة بشأن نهاية الترم الثاني، حيث يتسائل أولياء الأمور والطلاب بشكل مستمر عن الفترة المتبقية. طبقًا للتقويم الدراسي المعتمد، فإن موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني سيكون في الواحد والعشرين من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا، والموافق عشرين من فبراير لعام 2025 ميلادي. يجدر بالذكر أن الطلاب خلال هذه الفترة سيستفيدون من إجازات قصيرة تساعدهم في تجديد نشاطهم واستعادة حيويتهم، مما يساهم في رفع مستوى تحصيلهم الدراسي للحصول على درجات مرتفعة.

نصائح للاستعداد للفصل الدراسي الجديد

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي، يعد من الضروري أن يقوم الطلاب بإعداد استراتيجيات للتحضير لفترة الإجازة والاستعداد للدخول في الفصل الدراسي الثالث بكل طاقتهم. ولتحقيق ذلك، إليكم مجموعة من النصائح التي يمكن أن تكون مفيدة: