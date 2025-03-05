أجمل أغاني الأطفال.. اضبط تردد قناة كراميش الجديد 2025 علي النايل والعرب سات

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر قناة كراميش TV من أبرز القنوات الخاصة بالأطفال، والتي تسعى إلى تقديم محتوى تعليمي وترفيهي متنوع، مما يجعلها الخيار المثالي للأسر التي ترغب في تنمية مهارات أبنائها وتعزيز ثقافاتهم العامة. من خلال برامجها المتنوعة، وأغانيها الهادفة، تسعى القناة إلى جذب انتباه الأطفال وتعليمهم سلوكيات إيجابية، مما يسهم في تشكيل شخصياتهم. لذا، من الضروري معرفة التردد الجديد للقناة لمتابعة كل ما هو جديد ومفيد.

تردد قناة كراميش الجديد 2025

تسعى قناة كراميش بشكل مستمر إلى تطوير محتواها وتقديم كل ما هو جديد ومفيد للأطفال. وذلك يتطلب تحديث تردد القناة بانتظام لضمان الوصول الجيد، مما يسهم في تحسين تجربة المشاهدة. يتوفر التردد الجديد على الأقمار الصناعية الشهيرة مثل نايل سات وعرب سات. تعرف على التفاصيل أدناه لتتمكن من ضبط القناة واستمتاع أطفالك بمحتواها المتميز:

أولًا، تردد قناة كراميش عبر نايل سات:

التردد: 11429.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: رأسي.

ثانيًا، تردد قناة كراميش عبر عرب سات:

تردد القناة: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: عمودي.

كيفية تحميل قناة كراميش

يتميز ضبط قناة كراميش على جهاز الاستقبال بإجراءاته السهلة والبسيطة، فالإشارة القوية وخدمة البث على مدار الساعة تجعل عملية التثبيت أمرًا ميسرًا. لتثبيت القناة، عليك اتباع الخطوات التالية:

– ابدأ بتشغيل جهاز الاستقبال من خلال توصيله بمصدر الطاقة المناسب.

– باستخدام جهاز التحكم، انتقل إلى قسم الإعدادات عبر الضغط على زر “كنترول”.

– بعد ذلك، انقر على أيقونة “إضافة قناة“، وقم بضبط القمر الصناعي المدعوم.

– عندئذٍ، قم بإدخال جميع البيانات المتعلقة بالقناة الجديدة التي ترغب في بحثها.