تفاصيل تحويل الدراسة عن بُعد في رمضان 1446.. وما مواعيد الدراسة في رمضان

الرياض - أميرة القحطاني - تميز شهر رمضان المبارك بتأثيره الكبير على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك التعليم. في هذا السياق، ظهرت العديد من التساؤلات حول إمكانية تحويل الدراسة إلى النظام عن بُعد في هذا الشهر الكريم. وقد وُجِّهت هذه التساؤلات نتيجة الشغف الكبير لدى أولياء الأمور والطلاب لمعرفة كيفية تأثير رمضان على الجدول الدراسي. لذا، قامت الجهات المختصة بإصدار بيانات رسمية لتوضيح الوضع الحالي وتعزيز التواصل مع المواطنين حول ما يتعلق بالدراسة.

حقيقة تحويل الدراسة عن بُعد في رمضان

يستمر أولياء الأمور والطلاب في التساؤل حيال إمكانية تحويل الدراسة عن بُعد خلال شهر رمضان، وقد أكدت وزارة التعليم السعودية أنه لا يوجد أي شكل من أشكال التحويل لهذا النظام. وأوضحت أن التعليم سيبقى قائمًا في المدارس كما هو. وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بإجراء تعديلات على مواعيد الدراسة خلال رمضان لتسهيل الأمور على الطلاب، حيث تم تخفيف الساعات الدراسية. كما أكدت على ضرورة العودة إلى النظام الدراسي التقليدي بعد انتهاء الشهر الفضيل.

مواعيد الدراسة في رمضان

قدمت وزارة التعليم السعودية تفاصيل دقيقة حول مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان، حيث حددت الساعة العاشرة صباحًا كموعد لبداية اليوم الدراسي في جميع إدارات التعليم بالمملكة. كما تم إلغاء الاصطفاف الصباحي، مما يساهم في توفير الوقت للطلاب. بالإضافة إلى ذلك، تقلص عدد الحصص اليومية ليصبح خمس حصص بدلاً من ثماني، مما يعد تعديلًا يتماشى مع روح الشهر الكريم. ومن المتوقع أن تستمر هذه المواعيد حتى نهاية شهر رمضان المبارك.