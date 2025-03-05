رابط مسابقة توظيف بريد الجزائر 2025 / 1446.. وشروط التسجيل في التوظيف

الرياض - أميرة القحطاني - في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قطاع البريد والمواصلات، أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، عن إطلاق مسابقة توظيف بريد الجزائر للعام 2025. تأتي هذه المسابقة بشروط ميسرة تهدف إلى فتح المجال أمام الجميع، مما يسهم في دعم التحول الرقمي الذي يسعى إليه القطاع. يتم الإعلان عن التفاصيل عبر الموقع الرسمي للوزارة، مما يسهل عملية التقديم على جميع الراغبين في العمل.

مسابقة توظيف بريد الجزائر

تتضمن مسابقة توظيف البريد في الجزائر مجموعة من التفاصيل التي ينبغي على الراغبين في التسجيل معرفتها، والصادرة عن الوزارة المعنية. تهدف هذه المسابقة إلى جذب الكفاءات وتيسير عملية الالتحاق بمؤسسات البريد، والتي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

يمكن للراغبين في التسجيل في مسابقة بريد الجزائر استخدام المنصة الرقمية الخاصة بالبريد، شريطة توافر الشروط المطلوبة.

أشار الوزير إلى توقيع اتفاقيات تتعلق بالرقمنة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعزيز البنية التحتية للتوظيف.

تم تحديد موعد رسمي لبداية التسجيل في مسابقة التوظيف بالبريد، والذي سيبدأ يوم السبت الموافق 25 من يناير.

من الضروري إرفاق المستندات المطلوبة أثناء التقديم لتعزيز استخدام الوسائل الرقمية ومواكبة التحول الرقمي.

شروط التسجيل في التوظيف في البريد

للتسجيل في التوظيف بالبريد في الجزائر، يجب توفر عدة شروط ضرورية، بالإضافة إلى إرفاق المستندات المطلوبة. تتمثل هذه الشروط في النقاط التالية: