ما هو موعد صرف الحقيبة المدرسية لعام 1446 للفصل الدراسي الثالث

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر مسألة موعد صرف الحقيبة المدرسية محط اهتمام الكثير من المواطنين وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، خصوصًا في ظل تأثيرات التغيرات الاقتصادية على ميزانية الأسر. هذا الاهتمام قد نتج عن عدم وضوح المعلومات في بعض الأحيان، مما جعل العديد منهم يتوجهون لطرح الأسئلة على وسائل التواصل الاجتماعي وتلك المنصات المعلوماتية لبحث عن إجابات دقيقة. من هنا، بادرت الجهات الرسمية إلى توضيح كافة التفاصيل عبر موقع وزارة التعليم، مما زاد من حاجة أولياء الأمور لمعرفة هذا الموعد المحدد.

موعد صرف الحقيبة المدرسية

أفادت وزارة التعليم السعودي أن عملية صرف الحقيبة المدرسية ستتم في الأسبوع الأول من بدء الفصل الدراسي بشكل منتظم. حيث يتم تخصيص مبلغ مالي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوزيعه على الطلاب بشكل سريع، بهدف تسهيل حصولهم على كافة المستلزمات الدراسية اللازمة خلال فترة التعليم. وأكدت الوزارة على عدم إمكانية تأخير صرف الحقيبة المدرسية لأكثر من الأسبوع الأول؛ لضمان توفير احتياجات الطلاب من اليوم الأول لعودة الدراسة.

دعم الحقيبة المدرسية

المساعدات المالية التي تقدم لمستفيدي الضمان الاجتماعي تحت مسمى دعم الحقيبة المدرسية بلغت 240 ريال سعودي، موزعة على ثلاثة فصول دراسية. حيث يتسلم كل طالب مبلغ 80 ريال سعودي عن كل فصل، يتم إيداعه في الحساب البنكي الخاص بولي الأمر. وهذا البرنامج تم تصميمه لمساندة الطلاب في رحلة تعليمهم، وفي حالة صرف الدعم، يتم ذلك خلال الأسبوع الأول من الدراسة، على أن يستمر الإيداع لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، مما يسهل من مرونة التعامل مع هذه المخصصات.