كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2025 عبر منصة مظلتي

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت وزارة العمل العراقية بشكل رسمي عن إصدار كشوفات جديدة تضم أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية للعام 2025. يعتبر هذا البرنامج من البرامج الحيوية التي أطلقتها الحكومة العراقية من أجل تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة، ويسعى لتحسين مستوى حياة الأسر المتعففة. وتشمل هذه الكشوفات الأسماء التي تمت مراجعة طلباتها وتوافقها مع الشروط المعلنة من قبل الوزارة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2025

أوضحت وزارة العمل العراقية مجموعة من الشروط الأساسية التي ينبغي أن يستوفيها المتقدمون للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في عام 2025، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أولاً، يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ويقيم في العراق بشكل دائم.

ثانياً، يجب ألا يمتلك المتقدم أي أصول أو عقارات أو ممتلكات تتجاوز حدود المحتوى المعيشي.

ثالثاً، يجب أن يكون المتقدم غير موظف سواء في القطاع العام أو الخاص.

رابعاً، يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا أو يقيم في دور الرعاية الاجتماعية.

خامساً، يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و 60 عامًا للرجال، ومن 15 إلى 55 عامًا للسيدات.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2025

إذا كان المواطنين يرغبون في الاستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية للعام 2025، يمكنهم اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة كما يلي: