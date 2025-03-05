أفضل الأدعية في العشر الأوائل من شهر رمضان 1446/2025.. وإمساكية السحور والإفطار

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر شهر رمضان من الشهور المباركة التي ينتظرها المسلمون بشغف، حيث تُتيح لهم الفرصة للتقرب إلى الله والتعبد بشكل أكثر. في هذه الفترة العظيمة، يحرص المسلمون على ترديد أدعية خاصة تتعلق بأيام العشر الأوائل من رمضان. تُعتبر هذه الأيام بمثابة فرصة مذهلة للرحمة والمغفرة، حيث يُظهر الله عز وجل رحمته بعباده ويجعلهم ينالون مغفرته. لذلك، نجد أن المسلمين يتوجهون بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، آمينين بإجابة دعواتهم.

أدعية العشر الأوائل من رمضان 2025

إن ترديد الأدعية في الإسلام يُعد من العبادات المحببة، ويُعزز من تواصل المؤمن مع خالقه. إذ إن وجود لسان المسلم رطب بذكر الله هو من أعظم النعم. ولذلك، تسعى العديد من الجماعات الطيبة إلى ترديد أدعية خاصة خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المفيدة والمستحبة، ومن تلك الأدعية:

“اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات، واشرح وآمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين”.

“اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، واهدني فيه لصالح الأعمال، واقضِ لي الحوائج والآمال”.

“اللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهّل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناته، وافتح لي فيه أبواب جنانك، وأغلق عني فيه أبواب نيرانك، ووفقني فيه لتلاوة قرآنك”.

“اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك دليلاً، ولا تجعل فيه للشيطان عليّ سبيلاً، واجعل الجنة لي منزلًا ومقيلاً، اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك”.

أفضل الأدعية في العشر الأوائل من شهر رمضان

يحظى شهر رمضان بمكانة خاصة بين المسلمين، حيث تتضاعف فيه الحسنات وتُغفر الذنوب. في هذه العشر الأوائل، يسعى الكثيرون لاغتنام الأوقات الثمينة بالدعاء والصلاة والتلاوة للقرآن. لذا، تم تحديد بعض الأدعية المستحبة والتي يُنصح بالمداومة عليها خلال هذه الأيام المباركة، وهي كما يلي: