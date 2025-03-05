موعد عرض مسابقة طائر السعيدة 6 في رمضان 2025.. وكيفية الاشتراك في المسابقة؟

الرياض - أميرة القحطاني - تزداد عمليات البحث عن معلومات تتعلق بمسابقة طائر السعيدة 2 رمضان 2025، حيث تُعد هذه المسابقة واحدة من أشهر البرامج الترفيهية التي تُعرض خلال الشهر الكريم. ومنذ بدايتها في عام 2019، حققت المسابقة شهرة واسعة ونجاحاً كبيراً، مما جعلها من البرامج الأساسية في رمضان على قناة السعيدة اليمنية. تقدم المسابقة جوائز قيمة وتساهم في إدخال الفرح إلى قلوب المشاهدين، لذا نعرض لكم إجابة الحلقة 2 من المسابقة أيضاً كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 7.

موعد عرض مسابقة طائر السعيدة 5 في رمضان 2025

برنامج طائر السعيدة 7 يُعرض يومياً على قناة السعيدة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت اليمن، طوال شهر رمضان المبارك. حيث يتم بث الحلقات مباشرة، ويُطرح السؤال اليومي للجمهور، مع إمكانية تسجيل الإجابات عبر الموقع الرسمي للمسابقة خلال فترة 24 ساعة. هذه الميزة تجعل الجمهور متفاعلاً ومشاركًا بنشاط في المسابقة.

حل سؤال مسابقة طائر السعيدة 5 رمضان 2025

يترقب العديد من المشاركين بفارغ الصبر معرفة السؤال الجديد للمسابقة والإجابة الصحيحة لضمان فرصتهم في الفوز. السؤال في الحلقة الثانية من مسابقة طائر السعيدة 7 كان كالتالي:

من هو الصحابي الجليل من العشرة المبشرين بالجنة؟

أبو بكر الصديق

معاوية بن أبي سفيان

عمار بن ياسر

الإجابة الصحيحة: أبو بكر الصديق.

كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 7 رمضان 2025

لمن يرغب في الاشتراك في المسابقة، يجب عليه اتباع الخطوات التالية بشكل دقيق:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمسابقة طائر السعيدة 7 عبر الإنترنت، والتأكد من أنه الموقع المعتمد.

الاطلاع على السؤال اليومي والاختيارات المتاحة بشكل جيد.

اختيار الإجابة الصحيحة من بين البدائل المتاحة.

إدخال الاسم الثلاثي بشكل صحيح في الحقل المخصص.

تسجيل رقم الهاتف المحمول بدقة لضمان استلام إشعارات الفوز في الوقت المناسب.

تحديد محافظة إقامة المشترك بدقة لتسهيل التواصل.

النقر على زر الاشتراك لإتمام العملية وتأكيد التسجيل.

كيف يتم الإعلان عن الفائزين في مسابقة طائر السعيدة؟

الإعلان عن أسماء الفائزين يحدث خلال الحلقة التالية من المسابقة. يتم اختيار الفائز بشكل عشوائي من بين المشاركين الذين قدموا الإجابة الصحيحة للسؤال اليومي. يتم التواصل مع الفائزين هاتفياً لإبلاغهم بالفوز، مما يضفي جواً من الفرح والسرور على الجمهور الفائز.

رابط مسابقة طائر السعيدة 7 رمضان 2025

للمشاركة في مسابقة طائر السعيدة 7، يمكن الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بالمسابقة، والذي يتم نشره يومياً على الموقع الرسمي لقناة السعيدة بالإضافة إلى صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي. هذه الخطوة تتيح للجميع الفرصة للمشاركة والتفاعل مع البرنامج.