جدول أئمة الحرم المكي لشهر رمضان 1446.. مواعيد صلاة التراويح 2025

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر لحظات الشهر الكريم، شهر رمضان، فريدة من نوعها لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويتميز الحرم المكي الشريف بنشاط كبير وإقبال ملحوظ هذا العام، حيث يتوافد الكثير من المعتمرين والمصلين إليه لأداء شعائر الصوم والصلاة. إن روحانية الحرم المكي تتعزز بشكل خاص خلال هذا الشهر، ويحرص المؤمنون على الصلاة خلف الأئمة الذين يختارهم الله في هذا المكان المقدس، مما يجعل الأجواء تستحضر البعد الروحي العميق. ومع اقتراب الأيام العشر الأوائل من رمضان، قامت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالكشف عن الجدول الخاص بأئمة الحرم خلال هذا الشهر الفضيل، والذي يوضح الأئمة المكلفين بإقامة الصلوات.

جدول أئمة الحرم المكي رمضان 1446

أعلنت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين عن تفاصيل الجدول الخاص بأئمة الحرم المكي خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك 1446، وهو ما يجعل الكثيرين يتطلعون إلى الاستفادة من الصلوات التي يقيمها هؤلاء الأئمة المتميزون. إن حضور هذه الصلوات يعتبر فرصة روحية لا تضاهى، لذا فإن الجدول يمتاز بالتنوع والاختيار الدقيق للأئمة الذين يحملون في أصواتهم روح الإيمان والخشوع. البرنامج اليومي سيكون كالآتي:

في التسليمات الأولى: يتولى الإمامة فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، والذي يُعرف بجمال صوته.

أما في التسليمات الثانية: فسيؤم المصلين فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، الذي يتمتع بتقوى وخشوع واضحين.

مواعيد صلاة التراويح في الحرم المكي 1446

مع حلول الأيام الأولى من رمضان، تم الإعلان عن جدول صلاة التراويح الذي سيكون له دور كبير في تعزيز الروحانية بين المصلين. حيث سيتولى إمامة صلاة التراويح كوكبة من المشايخ الذين يمثلون قامات علمية ودينية معروفة في الوسط الإسلامي. الجدول المتعلق بصلوات التراويح سيكون كالتالي:

اليوم الثالث من رمضان: سيتولى الشيخ ياسر الدوسري والشيخ عبدالله الجهني الإمامة.

اليوم الرابع من رمضان: سيكونان الشيخ عبدالرحمن السديس والشيخ ماهر المعيقلي في الصفوف.

اليوم الخامس من رمضان: يحضران الشيخ سعود الشريم والشيخ بندر بليلة لنفس الغرض.

اليوم السادس من رمضان: الأمامة ستكون للشيخ ياسر الدوسري والشيخ عبدالله الجهني.

اليوم السابع من رمضان: سيتولى كل من الشيخ عبدالرحمن السديس والشيخ ماهر المعيقلي الأمامة.

اليوم الثامن من رمضان: يمضي الحضور مع الشيخ سعود الشريم والشيخ بندر بليلة.

اليوم التاسع من رمضان: يجتمع المصلون خلف الشيخ ياسر الدوسري والشيخ عبدالله الجهني.

اليوم العاشر من رمضان: تختتم هذه السلسلة مع الشيخ عبدالرحمن السديس والشيخ ماهر المعيقلي.

متابعة جدول أئمة الحرم المكي رمضان 1446

لتوفير تجربة روحانية رائعة للمصلين خلال الشهر الفضيل، يُنصح بمتابعة التحديثات المستمرة حول جدول أئمة الحرم المكي ومواعيد الصلوات، حيث يمكن زيارة الموقع الرسمي لرئاسة الحرمين الشريفين. يقدم الموقع تفاصيل دقيقة وأحدث التعليمات التي يمكن أن تسهل على المصلين تنسيق أوقاتهم وزيادة استفادتهم الروحية في هذا الشهر المبارك.