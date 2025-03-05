موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فريق طلائع الجيش.. تفاصيل وتوقيت اللقاء

الرياض - أميرة القحطاني - يستعد النادي الأهلي، أحد أعرق الأندية في كرة القدم المصرية والعربية، لخوض مباراة هامة ضد فريق طلائع الجيش في إطار الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. تمثل هذه المباراة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على مركزه المتقدم في الترتيب، بينما يسعى طلائع الجيش لتحسين وضعه في الدوري. ومن المرتقب أن تقوم قناة أون تايم سبورت ببث المباراة، حيث ستوفر تغطية شاملة تتضمن أستوديو تحليلي يهدف إلى تقديم تحليل شامل للأداء خلال المباراة والمناقشات المتعلقة بالأحداث الرياضية.

موعد مباراة الأهلي القادمة

تم تحديد موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في إطار الجولة 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن تقام المباراة في

تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في يوم الأربعاء الموافق 5 من شهر مارس.

تبدأ صافرة حكم المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ستقام المباراة على استاد القاهرة الذي يعد أحد أبرز الملاعب المصرية، ومن المتوقع أن تشهد أجواء حماسية ودعماً كبيراً من قبل الجماهير.

يحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث accumulates 36 نقطة، متأخراً بفارق 3 نقاط عن المتصدر بيراميدز الذي يمتلك 39 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري المصري

تشهد الجولة 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز إقامة عدد من المباريات المختلفة على مدار ثلاثة أيام، يمكن تلخيص مواعيدها كالتالي: