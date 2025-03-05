تردد قناة طيور بيبي الجديد على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات 2025

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر قناة طيور بيبي واحدة من القنوات الشهيرة والمحبوبة بين الأطفال وذويهم، حيث تركز على تقديم محتوى تعليمي وترفيهي يستهدف الفئة العمرية الصغيرة. أصبح تردد قناة طيور بيبي الجديد موضوعًا يتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بفضل شعبية القناة المتزايدة وقاعدة المشاهدين الواسعة التي تحظى بها. تعد هذه القناة من أهم المصادر التي تسهم في تطوير مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم المعرفية.

تردد قناة طيور بيبي الجديد

في الفترة الأخيرة، وبعد أن قامت قناة طيور الجنة بتشفير إرسالها بسبب تحديث تردداتها، بدأ الكثير من عشاقها يبحثون عن الترددات الجديدة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات. وهذه الترددات كما يلي:

أولاً: تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

التردد الخاص بالقناة هو: 11274.

بينما معدل الاستقطاب هو: أفقي.

على أن يكون معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

والآن دعونا نلقي نظرة على تردد قناة طيور الجنة بيبي عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد القناة : 11310.

نسبة الاستقطاب: أفقي.

بينما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بعدد من الميزات الفريدة التي تجعلها تفوق غيرها من القنوات، ومن أهم هذه الميزات: