خطوات حجز موعد للحصول على البطاقة الوطنية عبر منصة أور العراقية 2025

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الحكومة العراقية من الجهات الرائدة في المنطقة التي تسعى إلى تطوير الخدمات ال لمواطنيها باستخدام الابتكارات التكنولوجية. في هذا السياق، أطلقت الحكومة خدمة حجز موعد البطاقة الوطنية عبر المنصة الإلكترونية “أور”، مما يسهل على المواطنين إجراء الإجراءات اللازمة للحصول على البطاقة بشكل ميسر وفعال. من خلال هذه المبادرة، تُظهر العراق التزامها بمواكبة المستجدات التكنولوجية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل التعاملات اليومية.

أخذ موعد البطاقة الوطنية

قامت الحكومة العراقية بإصدار تعليمات وإجراءات معينة يجب اتباعها من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على موعد لعمل البطاقة الوطنية. تُسهل هذه العملية من خلال المنصة الإلكترونية التي أُحدثت خصيصاً لهذا الغرض، الأمر الذي يضمن تقديم الخدمات بكفاءة ومرونة. وفيما يلي يمكن الاطلاع على الخطوات التفصيلية اللازمة لحجز موعد البطاقة الوطنية:

في البداية، يجب عليك التوجه إلى منصة أور الإلكترونية المتاحة عبر الإنترنت.

ستظهر لك واجهة المستخدم، حيث يتطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى النظام واختيار الخدمة المطلوبة.

بعد إتمام هذه الخطوة، انقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية المتاحة على المنصة.

اختر خدمة حجز موعد البطاقة الوطنية للاحتياج التي ترغب به.

عندها، ستظهر أمامك استمارة يجب عليك ملؤها بالبيانات الشخصية المطلوبة.

بعد الانتهاء من ملء الاستمارة، يُمكنك اختيار التاريخ المناسب لك لزيارة المكتب لإنجاز بطاقة الهوية الوطنية.

تأكد من النقر على زر إرسال الطلب بعد مراجعة المعلومات المدخلة لتأكيدها.

شروط حجز البطاقة الوطنية في العراق 2025

قبل البدء في عملية حجز البطاقة الوطنية، يجب على المتقدمين ملاحظة مجموعة من الشروط الأساسية التي لا بد من توافرها، وهي كما يلي: