استفيد من الخصومات المميزة.. عروض كارفور بمناسبة عيد الأم وشهر رمضان 2025

الرياض - أميرة القحطاني - يحتفل كارفور بمناسبة شهر رمضان المبارك من خلال تقديم عروض فريدة ومميزة على مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهربائية، وخاصة التليفزيونات الحديثة التي تندرج تحت مختلف العلامات التجارية. هذه العروض مستمرة من الثاني إلى الرابع من شهر مارس وتصل الخصومات فيها إلى 40٪، مما يجعل كارفور واحداً من أبرز الوجهات ال للخصومات المغرية خلال شهر رمضان. من خلال هذه الحملات، يسعى كارفور إلى تعزيز الوعي الثقافي والاقتصادي لدى المستهلكين.

عروض كارفور

يمتاز كارفور بتقديم مجموعة متنوعة من العروض المميزة بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث تشمل هذه العروض العديد من المنتجات الأساسية التي يحتاجها المستهلكون. هذه العروض تعكس اهتمام كارفور بتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز تجربة التسوق للعملاء. ومن ضمن أبرز هذه العروض نذكر:

سمنة روابي بالقشطة، 1.5 كيلو جرام متوفرة بسعر 146.75 جنيه بدلاً من 159.65 جنيه.

أرز البسمتي، وزن 1 كيلو جرام، متوفر بسعر 64.95 جنيه بدلاً من 69.95 جنيه.

صلصة هارفست، وزن 320 جرام، عبوتين بسعر يصل إلى 45.95 جنيه بدلاً من 51.75 جنيه.

عين جمل، وزن 250 جرام، بسعر 109.99 جنيه بدلاً من 142.50 جنيه.

عروض كارفور على أنواع التليفزيون

تقدم كارفور تشكيلة مسلية من العروض الخاصة على أجهزة التلفزيون بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث تشمل هذه العروض العديد من الخيارات المتنوعة التي تناسب كل الأذواق والميزانيات. من الجوانب الإيجابية لهذه العروض هو تنوع الأحجام والتقنيات، مما يتيح للمتسوقين اختيار ما يناسب احتياجاتهم. وهذه العروض تشمل: