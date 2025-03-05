آخر تحديث.. تردد قناة أون دراما 2025 استمتع بمسلسلات رمضان بجودة HD

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر قناة أون دراما واحدة من أبرز القنوات العربية التي تفردت بتقديم محتوى درامي متميز، وقد حققت قاعدة جماهيرية واسعة في السنوات الأخيرة نتيجة لاختيارها الدقيق للمسلسلات الرمضانية التي تعرضها Exclusively. مع اقتراب شهر رمضان، تزايدت الاستفسارات حول تردد قناة أون دراما الجديد على مختلف الأقمار الصناعية، بحيث تتيح للمشاهدين الاستمتاع بأفضل الأعمال الدرامية لهذا الموسم..

تردد قناة أون دراما 2025

إليكم تفاصيل تردد قناة أون دراما للعام 2025 على قمر نايل سات وعرب سات، مما يضمن وصول محتوى القناة إلى جمهورها بشكل بارز وفعال:

تردد قناة أون دراما على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 11861.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

أما بالنسبة لتردد قناة أون دراما على القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناة: 11747.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة أون دراما 2025 على جهاز الاستقبال

لضبط تردد قناة أون دراما بكل سهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية: