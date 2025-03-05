الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر قناة أون دراما واحدة من أبرز القنوات العربية التي تفردت بتقديم محتوى درامي متميز، وقد حققت قاعدة جماهيرية واسعة في السنوات الأخيرة نتيجة لاختيارها الدقيق للمسلسلات الرمضانية التي تعرضها Exclusively. مع اقتراب شهر رمضان، تزايدت الاستفسارات حول تردد قناة أون دراما الجديد على مختلف الأقمار الصناعية، بحيث تتيح للمشاهدين الاستمتاع بأفضل الأعمال الدرامية لهذا الموسم..
تردد قناة أون دراما 2025
إليكم تفاصيل تردد قناة أون دراما للعام 2025 على قمر نايل سات وعرب سات، مما يضمن وصول محتوى القناة إلى جمهورها بشكل بارز وفعال:
تردد قناة أون دراما على القمر الصناعي نايل سات:
- تردد القناة: 11861.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل ترميز القناة: 27500.
أما بالنسبة لتردد قناة أون دراما على القمر الصناعي عرب سات:
- تردد القناة: 11747.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل ترميز القناة: 27500.
خطوات ضبط تردد قناة أون دراما 2025 على جهاز الاستقبال
لضبط تردد قناة أون دراما بكل سهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية:
- في البداية، قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات من الريموت الخاص بجهاز الاستقبال.
- اضغط على زر “التركيب اليدوي” أو “التثبيت اليدوي” من القائمة الرئيسية.
- اختر خيار “إضافة قناة جديدة”.
- حدد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبطه، سواء كان نايل سات أو عرب سات.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة للقناة، والتي تتضمن: تردد القناة، استقطاب القناة، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.
- ثم، اضغط على خيار “البحث عن القناة”.
- وفي النهاية، اضغط على أيقونة “تثبيت” لتظهر القناة ضمن قائمة القنوات المتاحة.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر تحديث.. تردد قناة أون دراما 2025 استمتع بمسلسلات رمضان بجودة HD لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.