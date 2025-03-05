وزارة التعليم المصرية تُعلن عن مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان لعام 2025

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر مواعيد الدراسة في وزارة التربية والتعليم المصرية أمرًا في غاية الأهمية، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك. قامت الوزارة بإجراء تعديلات ملحوظة على مواعيد الدراسة وذلك للتخفيف على الطلاب والطالبات، لكي تتناسب هذه التعديلات مع طبيعة شهر رمضان وما يتطلبه من التكيف مع أوقات العبادة والصيام. إن الهدف من تعديل هذه المواعيد هو ضمان تحقيق التوازن بين التحصيل الدراسي والعبادات التي تميز الشهر الكريم.
مواعيد الدراسة في شهر رمضان
قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالإعلان رسميًا عن مواعيد الدراسة المعدلة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تصريحات وتجهيزات من قبل المدراء والإدارات التعليمية. وقد حرصت الوزارة على إصدار هذه التعديلات بشكل رسمي لتضمن حقوق الطلاب في التعليم ولتسهيل عملية التعلم خلال هذا الشهر الفضيل. وتتلخص مواعيد الدراسة المعتمدة في الآتي:
- بالنسبة للمدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة، فإن اليوم الدراسي يبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وينتهي في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، مما يساعد الطلاب على الانتهاء من الدراسة قبل موعد الإفطار.
- أما المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، فستبدأ الفترة الأولى في الساعة السابعة والربع صباحًا، حيث تنتهي هذه الفترة في الساعة الحادية عشر وأربعين دقيقة.
- تبدأ الفترة المسائية للمدارس ذات الفترتين في الساعة الثانية عشر إلا ربع، على أن تنتهي في الساعة الرابعة عصرًا.
- وأيضًا، تم تحديد أن زمن الحصة الواحدة لن يتجاوز 35 دقيقة خلال فترة رمضان، وذلك لتسهيل استيعاب الطلاب للمواد التعليمية في الوقت المحدد.
مواعيد الحصص في رمضان
في إطار التعديلات المعتمدة، أوضحت وزارة التعليم المصرية أيضًا جدول مواعيد الحصص أثناء شهر رمضان المبارك، والذي يتضمن تفصيلًا لمواعيد الحصص خلال اليوم الدراسي، وقد تم تجميعها على النحو التالي:
- يبدأ الطابور الصباحي في المدارس عند الساعة 7:15 دقيقة ويستمر حتى الساعة 7:25 دقيقة، مما يمنح الطلاب وقتًا كافيًا للاستعداد.
- تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 7:25 وتستمر حتى الساعة 8:00 صباحاً.
- تبدأ الحصة الثانية عند الساعة 8:00 وتنتهي في الساعة 8:35 دقيقة.
- تبدأ الحصة الثالثة في تمام الساعة 8:35 وتنتهي في الساعة 9:10.
- بينما الحصة الرابعة تبدأ في الساعة 9:10 وتنتهي في الساعة 9:45.
- تكون هناك راحة منتصف اليوم تستمر لمدة 10 دقائق، للسماح للطلاب بالاستراحة.
- تبدأ الحصة الخامسة في الساعة 9:55 وتنتهي في الساعة 10:30 دقيقة.
- أما الحصة السادسة فتبدأ في الساعة 10:30 وتنتهي في الساعة 11:05 دقيقة.
- تبدأ الحصة السابعة في الساعة 11:05 وتختتم في الساعة 11:40.
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