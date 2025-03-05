شاهد أحدث البرامج على تردد قناة سوريا 2 عبر جميع الأقمار الصناعية 2025

الرياض - أميرة القحطاني - تتزايد الاهتمامات بالبحث عن الترددات الجديدة لقناة سوريا 2 على الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات، مما يعكس ازدياد المشاهدين لها، خاصة بعد إطلاق برمجتها الواسعة مع اقتراب شهر رمضان. وتعتبر قناة سوريا 2 من القنوات الرائدة في تقديم محتوى متنوع يتضمن الأخبار والبرامج الدينية والحلقات الدرامية، وتسعى لتوفير تغطية حقيقية ومفصلة لكل ما يحدث في الساحة الفنية داخل سوريا وخارجها.
تردد قناة سوريا 2
يوجد تردد قناة سوريا 2 الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، كما هو موضح أدناه:
توافر قناة سوريا 2 على القمر الصناعي نايل سات يمنح الجمهور في سوريا وخارجها فرصة لمتابعة أحدث البرامج والمحتويات.
- التردد: 11938.
- جودة عرض القناة: HD.
- نوع الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
تقدم قناة سوريا 2 أيضًا محتواها عبر القمر الصناعي عرب سات، وهي خيار رائج لمحبي البرامج الثقافية والفنية.
- التردد: 10971.
- جودة العرض: HD.
- استقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل الترميز: 27500.
خطوات ضبط تردد قناة سوريا على جهاز الاستقبال
لضبط تردد قناة سوريا 2 الجديد على جهاز الاستقبال، يمكنكم اتباع الخطوات المذكورة أدناه لضمان الحصول على أفضل تجربة مشاهدة.
- أولاً، يجب الدخول إلى قائمة الإعدادات عبر جهاز التحكم عن بعد.
- اختيار خيار “التركيب اليدوي” أو “التثبيت اليدوي” من الخيارات المتاحة.
- تحديد القمر الصناعي المناسب سواء كان نايل سات أو عرب سات.
- إدخال بيانات القناة المطلوبة مثل: التردد، استقطاب القناة، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.
- قم بالضغط على زر “البحث عن القناة” لتسريع عملية البحث.
- وفي الختام، انقر على زر “تثبيت” ليتم إضافة القناة إلى قائمة القنوات الموجودة في جهاز الاستقبال.
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