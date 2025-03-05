شاهد أحدث البرامج على تردد قناة سوريا 2 عبر جميع الأقمار الصناعية 2025

الرياض - أميرة القحطاني - تتزايد الاهتمامات بالبحث عن الترددات الجديدة لقناة سوريا 2 على الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات، مما يعكس ازدياد المشاهدين لها، خاصة بعد إطلاق برمجتها الواسعة مع اقتراب شهر رمضان. وتعتبر قناة سوريا 2 من القنوات الرائدة في تقديم محتوى متنوع يتضمن الأخبار والبرامج الدينية والحلقات الدرامية، وتسعى لتوفير تغطية حقيقية ومفصلة لكل ما يحدث في الساحة الفنية داخل سوريا وخارجها.

تردد قناة سوريا 2

يوجد تردد قناة سوريا 2 الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، كما هو موضح أدناه:

توافر قناة سوريا 2 على القمر الصناعي نايل سات يمنح الجمهور في سوريا وخارجها فرصة لمتابعة أحدث البرامج والمحتويات.

التردد: 11938.

جودة عرض القناة: HD.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تقدم قناة سوريا 2 أيضًا محتواها عبر القمر الصناعي عرب سات، وهي خيار رائج لمحبي البرامج الثقافية والفنية.

التردد: 10971.

جودة العرض: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة سوريا على جهاز الاستقبال

لضبط تردد قناة سوريا 2 الجديد على جهاز الاستقبال، يمكنكم اتباع الخطوات المذكورة أدناه لضمان الحصول على أفضل تجربة مشاهدة.