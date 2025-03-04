“مونديال مصطفى مزيرق” يعيد الأجواء الحماسية للساحة الشعبية بالمراغة في موسمه الرمضاني الثاني

الرياض - أميرة القحطاني - في أجواء رمضانية مليئة بالحماس، انطلقت فعاليات دورة “مونديال مصطفى مزيرق” الرمضانية لكرة القدم للعام الثاني على التوالي، بمشاركة 24 فريقًا من مختلف قرى مركز المراغة بمحافظة سوهاج، تحت شعار #كل_القرى_قريتنا، وبرعاية حزب مستقبل وطن ضمن مبادرة “كلنا نعمل من أجل مصر”

إحياء الساحة الشعبية بالمراغة

تُقام المباريات على الساحة الشعبية بالمراغة، التي كانت تعاني من الإهمال لسنوات قبل أن تعود للحياة بفضل هذه الدورات الرمضانية. ويعود الفضل في تطويرها وإعادة النشاط إليها إلى البشمهندس مصطفى مزيرق، الذي كان له دور كبير في تجهيزها وتنظيم البطولة للعام الثاني على التوالي، مما جعلها ملتقى رياضيًا واجتماعيًا لشباب المراغة خلال الشهر الكريم.

نظام البطولة والجوائز

البطولة تُلعب بنظام المجموعات، حيث تتنافس الفرق للوصول إلى الأدوار النهائية.

تُقام جميع المباريات على الساحة الشعبية بالمراغة وسط حضور جماهيري كبير و في أجواء مليئة بالحماس والتنافس، انطلقت فعاليات

دورة مونديال مصطفى مزيرق” الرمضانية لكرة القدم، والتي تضم 24 فريقًا من مختلف قرى مركز المراغة بمحافظة سوهاج

الفائز بالمركز الأول يحصل على جائزة مالية قدرها 30,000 جنيه، والثاني 20,000 جنيه، والثالث 10,000 جنيه، في خطوة تشجيعية لدعم المواهب الكروية.

أهمية الدورة

تساهم البطولة في تعزيز الروح الرياضية والتنافس الشريف بين الشباب، إلى جانب دورها في تنشيط الحياة الرياضية في المراغة إضافةً إلى كونها ملتقى اجتماعيًا ورياضيًا لأهالي المراغة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يشهد المباريات حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبي كرة القدم في المنطقةمما جعلها حدثًا سنويًا ينتظره أهالي المركز وقراه بفارغ الصبر.

كيف تختام البطولة والتكريم

من المتوقع أن تختتم البطولة بمباراة نهائية قوية بين الفرق المتأهلة، يليها حفل توزيع الجوائز وتكريم الفرق الفائزة، وسط أجواء احتفالية تجمع أهالي المراغة والمشاركين في الدورة