مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2025/1446 من الأحد إلى الخميس

الرياض - أميرة القحطاني - شهد شهر رمضان المبارك في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الطلب من قبل المواطنين لمعرفة مواعيد العمل الخاصة بالبنوك، وذلك نظرًا لاختلافها عن المواعيد العادية. يعد هذا الأمر مهمًا للغاية لضمان استمرارية الخدمات المصرفية وتفادي أي إرباك قد يحدث بسبب عدم المعرفة بالمواعيد الجديدة. لذا، يأتي دور البنك المركزي المصري في توضيح هذه المواعيد ومدى تأثيرها على المواطنين.

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2025

قام البنك المركزي المصري بالإعلان عن مواعيد العمل الخاصة بالبنوك خلال شهر رمضان المبارك بهدف تيسير الأمر على المواطنين. إذ تم تحديد مواعيد العمل لتشمل النوافذ التالية:

تبدأ معاملات البنوك خلال أيام العمل من الأحد إلى الخميس، حيث يُسمح بالعمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

تقتصر فترة العمل الفعلية على أربع ساعات فقط، الأمر الذي يتطلب تسريع العمليات المصرفية.

أما ساعات عمل الموظفين داخل وزارات البنوك، فتكون من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، مما يساعد في تحقيق الكفاءة والراحة للجميع خلال هذا الشهر الفضيل.

مواعيد غلق البنك الأهلي المصري في رمضان

تكشف المعلومات الخاصة بمواعيد غلق البنك الأهلي المصري خلال شهر رمضان الكريم، والتي تم الإعلان عنها بالتنسيق مع البنك المركزي، وهي كما يلي:

يبدأ العمل في البنك الأهلي المصري من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، حيث يستقبل العملاء في هذا الوقت.

يتم غلق البنك الأهلي أمام المواطنين في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، مما يشير إلى ضرورة التخطيط الجيد للزيارة.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي في مصر

تتفاوت رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي لدى البنوك المصرية وتتضمن ما يلي: