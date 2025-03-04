الحكومة العراقية تفرض غرامة قدرها 200,000 دينار على المواطنين

الرياض - أميرة القحطاني - في إطار سعيها لتحسين تنظيم حركة السير والسلامة المرورية، أعلنت مديرية المرور العامة في العراق، اليوم الإثنين، عن إصدار تعليمات مهمة تتعلق بتسجيل حركة الدراجات النارية بمختلف أنواعها. تهدف هذه التعليمات إلى توضيح الإجراءات اللازمة لمراكز التسجيل، وتحديد المستندات المطلوبة، بهدف تعزيز الالتزام بقوانين المرور، وذلك لضمان سير السيارات والدراجات النارية بشكل مناسب وآمن. تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الزيادة المطردة في أعداد الدراجات النارية على الطرقات.

مخالفات الدراجات النارية في العراق

أكدت مديرية المرور العامة على ضرورة ارتداء خوذة الحماية عند قيادة الدراجات النارية، مشيرة إلى أنه لا يُسمح لسائقي الدراجات بالسير دون الحصول على إجازة سوق واضحة وموافقة أمنية من وزارة الداخلية. لا يسمح بالتدفق المروري للدراجات التي تفتقر للأوراق القانونية، حيث سيتم حجزها وتصادرها بشكل عاجل. تتطلب اللوائح الجديدة استكمال جميع متطلبات التسجيل اللازمة، مما يدعم efforts تعزيز سلامة الطرقات.





عقوبة مخالفة الدرجات النارية في العراق

أوضحت المديرية أنه يتم فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف دينار عراقي كعقوبة على المخالفين للتعليمات المرورية، بالإضافة إلى إمكانية الحكم بالحبس لفترات تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر للأشخاص الذين يقودون دراجات نارية بدون إجازة سوق، أو في حالة سحب إجازة السوق. كما أنه لن يتم الإفراج عن الدراجات المخالفة إلا بعد استكمال جميع إجراءات التسجيل والمطابقة مع القوانين المرورية المُعتمدة.