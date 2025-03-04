استقبال تردد قناة روتانا خليجية الجديد 2025 الناقلة مسلسل شباب البومب 13

الرياض - أميرة القحطاني - لقد حقق مسلسل شباب البومب 13 شهرة واسعة سريعة بين جمهور كبير في مختلف أنحاء الدول العربية، وهذا يعود جزئيًا إلى عرضه لعدة مواسم خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتنافس هذا العمل الدرامي في جذب المشاهدين ويحقق نسب مشاهدة عالية. تُعرض الحلقات على قناة روتانا خليجية بجودة صورة وصوت ممتازة، مما أسهم في احراز المسلسل لمكانة مرموقة بين الأعمال الرمضانية. يتطلع معظم المشاهدين بشغف لمعرفة موعد عرض الحلقة الجديدة من المسلسل، لذا سنقوم بالتفصيل في السطور القادمة حول ذلك.

موعد مسلسل شباب البومب 13

من المعتاد أن يقوم القائمون على مسلسل شباب البومب 13 بعرض حلقاته على مدار شهر رمضان المبارك، وعادةً ما يُبث المسلسل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، كما يتزامن ذلك مع الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، ويكون في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، مما يتيح للمشاهدين في دول مختلفة متابعتهم للحلقات في أوقات تناسبهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض الحلقات على قناة روتانا خليجية عبر شاشتها، كما توفر أيضًا بعض المنصات الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي إمكانية مشاهدة الحلقات بشكل مباشر.

تردد قناة روتانا خليجية

تُعتبر قناة روتانا خليجية من أبرز القنوات التي تُعرض مسلسل شباب البومب 13، لذا يعتبر معرفة تردد القناة أمرًا مهمًا لمتابعي هذا العمل الدرامي خلال الشهر الفضيل، ويمكن تلخيص المعلومات الخاصة بتردد القناة كما يلي:

القمر الصناعي الذي تُبث عليه القناة هو النايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 11295.

استقطاب القناة يكون أفقيًا.

معامل الترميز لقناة روتانا خليجية هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو 3/4.

خطوات تثبيت قناة روتانا خليجية الجديد

لتتمكن من تثبيت قناة روتانا خليجية على جهاز الاستقبال الخاص بك، يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة لتضمن مشاهدة مسلسل شباب البومب 13 بسهولة، والخطوات هي كما يلي: