توقيت عرض مسلسل معاوية بن أبي سفيان في رمضان 2025 والقنوات الناقلة له

الرياض - أميرة القحطاني - مع دخول شهر رمضان المبارك لعام 2025، بدأت المنافسة تشتعل بين المسلسلات الرمضانية وسط ترقب كبير من المشاهدين لمتابعة الأعمال الدرامية التاريخية المميزة. ولعل مسلسل “معاوية بن أبي سفيان” يعد من أبرز هذه الأعمال الدرامية التي باتت حديث الجميع. يعتبر هذا العمل من أكبر الإنتاجات التاريخية في هذا الموسم، وقد انتظره الجمهور بفارغ الصبر بعد تأجيلاته المتعددة، مما زاد شغفهم لمشاهدته.

موعد عرض مسلسل معاوية بن أبي سفيان رمضان 2025

بدأت حلقات المسلسل تعرض خلال أيام شهر رمضان المبارك لعام 2025، حيث يتمتع الجمهور بشغف كبير لمتابعة الأحداث الدرامية والتاريخية المثيرة التي يتناولها المسلسل. من المقرر أن تُعرض الحلقة الرابعة من العمل التاريخي يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025، وأوقات العرض كالتالي:

الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والكويت.

القنوات الناقلة لمسلسل معاوية بن أبي سفيان 2025

يتم بث مسلسل “معاوية بن أبي سفيان” عبر مجموعة متميزة من القنوات التابعة لشبكة MBC، التي حرصت على تقديم هذا العمل التاريخي الضخم لمتابعيها في أوقات مناسبة لهم. ومن بين هذه القنوات نذكر:

قناة MBC1

قناة MBC MASR

قناة MBC5

قناة MBC Drama

قناة MBC MASR 2

تردد قناة MBC MASR لمتابعة مسلسل معاوية بن أبي سفيان

يمكن لعشاق المسلسلات التاريخية متابعة مسلسل “معاوية بن أبي سفيان” بكل يسر وسهولة عبر ضبط جهاز التلفاز على تردد قناة MBC MASR، للأستمتاع بمشاهدة الأعمال الدرامية بجودة عالية. وتردد القناة هو كما يلي:

التردد: 12467

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أبطال مسلسل معاوية بن أبي سفيان: أداء متميز وشخصيات مؤثرة

يضم مسلسل “معاوية بن أبي سفيان” مجموعة من نجوم الدراما العربية الذين أبدعوا في تقديم شخصيات مؤثرة ذات أبعاد تاريخية عميقة، وفيما يلي قائمة ببعض أبرز أبطال العمل الذين سنراهم في هذا المسلسل: