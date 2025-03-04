اضبط تردد قناة DMC دراما الجديد 2025 واستقبل المسلسلات الرمضانية بجودة HD

الرياض - أميرة القحطاني - تسعى الجماهير في هذه الفترة إلى الاستعداد لموسم رمضاني ينتهي بذكريات فنية مميزة، حيث يُعتبر هذا الموسم الثاني من نوعه في العام حيث يجمع بين طيف واسع من الأعمال الدرامية التي تلبي مختلف الأذواق. وقد شهدت الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات البحث عن تردد قناة DMC دراما التي تُعد واحدة من أبرز القنوات التي تقدم مسلسلات رمضان 2025، ويطمح المشاهدون في متابعة المسلسلات الكوميدية والاجتماعية وغيرها من الأعمال التجارية.

تردد قناة DMC دراما الناقلة لمسلسلات رمضان 2025

تعتبر قناة DMC دراما واحدة من أهم القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تلتزم هذه القناة بتقديم محتوى اجتماعي يراعي كافة فئات المجتمع العربي. ومن المنتظر أن تشارك القناة في ماراثون المسلسلات الرمضانية من خلال عرض مجموعة من الأعمال، سواء كانت حصرية على شاشتها أو بالتعاون مع القنوات الأخرى التابعة للمجموعة. لذا، يسعى الجمهور إلى الحصول على تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث المعلومات الخاصة بالتردد كالتالي:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

إلى جانب تردد قناة DMC على نايل سات، تسعى إدارة المجموعة إلى توفير تردد القناة عبر عرب سات وفق الإحداثيات التالية:

التردد: 12073.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

مسلسلات رمضان 2025 على قناة DMC

قامت قناة DMC باختيار مجموعة متميزة من المسلسلات التي تضم عددًا من ألمع نجوم الفن في مصر والعالم العربي. وقد أعلنت القناة عن تفاصيل المسلسلات التي ستُعرض عبر شاشاتها من خلال إعلانات تشويقية تُبث في الوقت الحالي. وتشمل هذه العروض مجموعة من الأعمال القصصية التي تمتد طوال شهر رمضان، حيث تتكون من 30 حلقة، ومنها:

مسلسل “ونقابل حبيب”: يحكي قصة سيدة تبحث عن حب جديد بعد تجربة فاشلة في الزواج، ويضم العمل مجموعة من النجوم مثل ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي.

مسلسل “شهادة معاملة أطفال”: يتناول قصة محامي يعود إلى الحياة بعد غيبوبة استمرت لمدة 20 عامًا، في إطار كوميدي مميز، يقوم ببطولته محمد هنيدي.

مسلسل “الكابتن”: يتحدث عن حادث تحطم طائرة ومآسي الركاب وما ينتج عنه من تداعيات، ويقوم ببطولته أكرم حسني.

مسلسل “لام شمسية”.

مسلسل “ولاد الشمس”.

مسلسلات رمضان 15 حلقة على قناة DMC

سوف تقوم قناة DMC بعرض مجموعة متميزة من المسلسلات خلال موسم رمضان المتوقع، والتي تشمل بعض الأعمال المؤلفة من 15 حلقة. هذه النوعية من الأعمال تُقدم حكايات وشخصيات في اطار سريع وشيق. ومن بين هذه الأعمال: