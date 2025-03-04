خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 بسهولة وأمان.. وما هي مزايا البنك؟

الرياض - أميرة القحطاني - تعد الخدمات المصرفية الإلكترونية من أهم التطورات في قطاع البنوك، حيث أصبح الكثير من المواطنين السودانيين يسعون لفتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم للسنة 2025. جاء ذلك في أعقاب إعلان البنك عن تقديم هذه الخدمة الحديثة، مما يسهل على العملاء إنجاز معاملاتهم البنكية دون الحاجة للذهاب إلى الفروع. يعتبر بنك الخرطوم واحدًا من أقدم المؤسسات المصرفية في السودان، ولهذا فهو يُشكل خياراً جذاباً للعديد من الأفراد سواء المقيمين أو المغتربين.

فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025

تمكن الخدمة ال من بنك الخرطوم جميع المواطنين حاملي الجنسية السودانية سواء المغتربين أو المقيمين من فتح حسابات جديدة بسهولة ويسر. يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية التي تسهم في تسهيل عملية التسجيل:

في البداية، يجب الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك.

بعد ذلك، الانتقال إلى القسم المعني بالخدمات المصرفية والنقر على زر “فتح حساب جديد”.

يتعين عليك تحديد نوع الحساب المطلوب، سواء كان حسابًا جاريًا أو حساب توفير أو غيره.

يجب عليك إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم الكامل، الرقم الوطني، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني والعنوان.

ينبغي الاطلاع على كافة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة والموافقة عليها.

بعد ذلك، اضغط على زر “إرسال الطلب” وانتظر بضع دقائق.

ستستقبل بعد ذلك رسالة تحتوي على رقم حسابك الجديد.

ما هي مزايا فتح حساب جديد في بنك الخرطوم 2025؟

تتميز عملية فتح حساب جديد في بنك الخرطوم بمزايا متعددة، تجعلها خياراً جيداً للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات المصرفية الحديثة. إليكم أبرز هذه المزايا: