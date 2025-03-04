جدول العطلات الرسمية.. موعد عيد الفطر 2025 في مصر وأول أيامه فلكيًا

الرياض - أميرة القحطاني - تأتي مناسبة شهر رمضان الكريم كوقت مميز للمسلمين حول العالم، إذ نرى تزايدًا في البحث حول العديد من الأمور المتصلة بهذا الشهر الفضيل. ومن بين تلك الأمور يأتي موعد عيد الفطر لعام 2025، حيث الرغبة في الاستعدادات لصلاة العيد والتخطيط لطرق الاحتفال. تتوافق بداية الشهر بالنسبة للمسلمين مع استطلاع الهلال، والذي عادة ما يتم من قبل لجان فلكية، وقد أعلن مؤخرًا عن بداية هذا الشهر في الأول من مارس 2025.

موعد عيد الفطر 2025 في مصر

بينما تستمر الأبحاث الفلكية في تحديد مواعيد المناسبات الدينية، تم الإعلان عن موعد عيد الفطر لعام 2025 في جمهورية مصر العربية، حيث كشفت معمل الأبحاث الفلكية عن توقيت رؤية هلال شهر شوال. من المتوقع أن تتم رؤية الهلال بعد الاقتران في تمام الساعة 1:00 ظهرًا، وفقًا للتوقيت المحلي للعاصمة، القاهرة، وذلك في يوم السبت الموافق 29 رمضان 1446 هــــــــــ. ومن المقرر أن يظهر الهلال في سماء مكة المكرمة لمدّة سبع دقائق ونحو أحد عشر دقيقة في القاهرة، مما يعني أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025.

عطلة عيد الفطر المبارك في مصر 2025

تحمل عطلة عيد الفطر المبارك طابعًا خاصًا، حيث يتم الإعلان عنها عادة من قبل رئيس مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن تكون عدد الأيام التي تُمنح كإجازة للعاملين في الدولة والقطاع الخاص هي ثلاثة أيام متتالية. هذه الإجازة تُعد مدفوعة الأجر وتأتي ضمن الإجازات الرسمية المعتمدة في مصر. إليك مواعيد الإجازات الرسمية في البلاد، حيث تشمل: