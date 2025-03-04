انخفاض كبير في أسعار سيارات توسان وشيري وتيجو وهافال يصل إلى 240 ألف جنيه

الرياض - أميرة القحطاني - في الآونة الأخيرة، شهد سوق السيارات في مصر تغييرات ملحوظة تتمثل في انخفاض حاد في الأسعار، مما جعل الكثير من المهتمين بالسيارات يتساءلون حول الأسباب وراء ذلك. هذه التخفيضات تشير إلى تغيرات جديدة في السياق الاقتصادي المحلي، حيث لجأت العديد من الشركات إلى تقديم أسعار تنافسية مغرية قادرة على إعادة تنشيط السوق بعد فترات من الركود. تسعى هذه المبادرات إلى رشاقة الأعمال وتحسين مستوى المبيعات.

أسباب انخفاض اسعار السيارات

يعود السبب الرئيسي وراء هذه التخفيضات غير المسبوقة إلى مجموعة من العوامل، منها الاستقرار النسبي في سعر الصرف الذي شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة. هذا بالإضافة إلى تحسن تدفق السيارات المستوردة، والذي جاء نتيجة تراجع أزمة الشحن العالمي. تلعب المنافسة بين مختلف الوكلاء دورًا حاسمًا هنا، إذ يسعى كل منهم لجذب العملاء عبر تقديم عروض مغرية تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية وقوة الشراء المتراجعة لدى المستهلكين.

أبرز التخفيضات على السيارات في مصر

تراوحت التخفيضات على السيارات في مصر بين نسب متفاوتة، حيث سجلت بعض الطرازات خصومات تاريخية وصلت إلى 240 ألف جنيه. ومن أبرز هذه الطرازات التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار نجد:

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ستروين C5 إير كروس التي تصدرت قائمة التخفيضات الكبرى، حيث انخفض سعرها بمقدار هائل يصل إلى 240 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة الأولى 1,700,000 جنيه، بينما أصبح سعر الفئة الثانية 1,820,000 جنيه.

سوبارو كروس تريك حصلت أيضًا على تخفيض بقيمة 200 ألف جنيه، ليصبح سعرها الجديد 2,150,000 جنيه، مما يجعلها خيارًا واعدًا أمام المستهلكين.

هيونداي توسان 2025 شهدت انخفاضًا قدره 120 ألف جنيه حيث بدأ سعرها من 1,790,000 جنيه للفئة الأساسية و1,900,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا، مما يعكس مرونة السوق.

شيري تيجو 8 برو SUV ذات السبعة مقاعد حصلت على تخفيض قدره 100 ألف جنيه، ليبدأ سعرها من 1,480,000 جنيه ويصل إلى 1,690,000 جنيه، مما يعزز هذا الخيار في فئة العائلات.

شيري تيجو 7 برو شهدت هي الأخرى خصمًا بنفس القيمة، حيث باتت تبدأ من 1,250,000 جنيه للفئة الأولى و1,360,000 جنيه للفئة الثانية، مما يعكس المنافسة الحامية في تلك الفئة.

تخفيضات على سيارات الكروس أوفر والسيدان

لم تقتصر التخفيضات على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، بل امتدت أيضًا إلى فئات الكروس أوفر والسيدان، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على مزيد من الخيارات أمام المستهلكين:

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هافال Jolion FL حصلت على تخفيض قدره 60 ألف جنيه، ليبدأ سعرها من 1,150,000 جنيه، بينما وصلت الفئة الأعلى إلى 1,370,000 جنيه. وهذا يعكس الطريقة الجديدة للحد من المنافسة.

هافال H6 شهدت انخفاضًا لتبدأ من 1,350,000 جنيه وتصل إلى 1,620,000 جنيه. يعتبر هذا التغيير فرصة ممتازة للمشترين المهتمين بالفخامة.

بستيون B70 S حصلت على تخفيضات تتراوح بين 100 و120 ألف جنيه، ليبدأ سعر الفئة الأولى من 1,355,000 جنيه، مما مباشرة يعزز خيارات السوق.

بستيون T55 شهدت انخفاضًا بقيمة 40 ألف جنيه، حيث أصبح سعرها الجديد 1,175,000 جنيه. هذا يجعلها خيارًا مهمًا في الفئة الاقتصادية.

جي إيه سي إمباو حصلت على خصم 30 ألف جنيه، ليبدأ سعرها من 1,135,000 جنيه، ما يضيف تنوعًا في الخيارات.

جي إيه سي GS3 MZOOM شهدت انخفاضًا بقيمة 50 ألف جنيه، لتصبح متاحة بأسعار تبدأ من 1,145,000 جنيه، وهذا يزيد من إقبال الشراء عليها.

تخفيضات ضخمة على سيارات شانجان لأول مرة

في سابقة تاريخية، شهدت سيارات شانجان تخفيضات وصلت إلى 101 ألف جنيه، مما أدى إلى انخفاض أسعار بعض الموديلات إلى أقل من مليون جنيه، مثل شانجان CS35 بلس المتاحة الآن بسعر 999,000 جنيه. هذه الخطوة تمثل فرصة جيدة للمستهلكين الراغبين في امتلاك سيارة ذات جودة عالية بسعر مناسب.

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توقعات السوق خلال الفترة القادمة

يرى خبراء السوق أن هذه التخفيضات قد تجد استمراراً في الأشهر المقبلة، خصوصًا مع زيادة المخزون لدى الوكلاء وتراجع الطلب مقارنة بالسنوات السابقة. كما يُتوقع أن يشهد السوق مزيدًا من العروض الترويجية في مسعى لإنعاش حركة البيع وجذب المشترين لزيادة معدلات الشراء.

في الختام، مع استمرار موجة التخفيضات غير المسبوقة في سوق السيارات بمصر، يبدو أن الوقت الراهن هو الأنسب لشراء سيارة جديدة، إذ يمكن للمشترين الاستفادة من العروض المحفزة والتخفيضات الكبيرة التي لم يشهدها السوق منذ فترة ليست بالقصيرة. تعد هذه الفرص مناسبة لتحقيق التوازن بين القيمة والجودة التي يرغب فيها معظم المستهلكين.

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