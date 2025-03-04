تردد قناة العراق الحدث الجديد 2025 على نايل سات وعرب سات بجودة HD

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر قناة العراق الحدث من القنوات الإخبارية المحورية في الساحة الاعلامية العراقية والعربية، حيث تستحوذ على اهتمام واسع من قبل الجمهور. تأسست القناة في عام 2009، وكان الهدف من إنشائها هو توفير تغطية شاملة للأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحدث في العراق والدول المجاورة. القناة، التي تمول من قبل الشيخ عبد اللطيف الهميم، تدار حاليا من قبل نجله محمد عبد اللطيف الهميم، مما يعكس الالتزام العائلي بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة.
تردد قناة العراق الحدث نايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11257
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة العراق الحدث عرب سات
- التردد: 11747
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
أهم برامج قناة “العراق الحدث”
تقدم قناة العراق الحدث مجموعة غنية ومتنوعة من البرامج التي تغطي طيفاً واسعاً من القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية. من البرامج البارزة التي يمكن مشاهدتها على شاشتها:
برنامج “الحدث اليوم”: وهو برنامج إخباري يومي يجلب أحدث الأخبار والتطورات على الساحة العراقية والعربية، مما يتيح للمشاهدين متابعة مجريات الأمور بشكل مستمر.
برنامج “حوارات”: يسعى هذا البرنامج إلى استضافة شخصيات بارزة في مجالات السياسة والاقتصاد، لمناقشة القضايا الراهنة والتحديات التي تواجه العراق والمنطقة ككل.
برنامج “من بغداد”: يركز في محتواه على الشؤون المحلية في العاصمة العراقية، مسلطًا الضوء على المشكلات التي تعاني منها المدينة والحلول المقترحة لها.
برنامج “آفاق اقتصادية”: يقدم تحليلاً دقيقًا للأوضاع الاقتصادية في العراق، مع إجراء تقارير شاملة حول الأسواق المحلية والاستثمارات المتاحة.
لذا، لمتابعة قناة العراق الحدث والاستفادة من المحتوى الغني المقدم، يُنصح بضبط جهاز الاستقبال على الترددات المعلنة بعناية، والتأكد من أن الإعدادات صحيحة للحصول على أفضل جودة للبث.
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