اكتشف طريقة عمل كنافة القلقاس: أحدث حلويات رمضان 2025 بأقل التكاليف.

الرياض - أميرة القحطاني - تعد الكنافة بالقلقاس واحدة من الأطباق التي شهدت رواجًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا في المجتمعات العربية خلال الفترة الأخيرة. يزداد الطلب على هذه الوصفة الفريدة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يتزايد البحث عن أطباق جديدة ومبتكرة تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل. تجمع الكنافة بالقلقاس بين المزاق الحلو والمالح، ما يجعلها خيارًا مميزًا لمحبي الحلويات، ويضيف القلقاس طعماً وفوائد غذائية مهمة.

طريقة عمل الكنافة بالقلقاس

تستقطب الكنافة بالقلقاس انتباه العديد من الأشخاص، خاصة بعد أن بدأت محلات الحلويات العربية في تقديمها بأسعار مرتفعة قد تصل أحيانًا إلى 800 جنيه في بعض الأماكن. ورغم بساطة مكوناتها، إلا أن طعمها الفريد يجعلها تستحق هذه الأسعار. تتراوح النكهات بين الحلو والمالح، مما يجذب الأذواق المختلفة.

لتحضير الكنافة بالقلقاس، ستحتاج إلى المكونات التالية:

250 جرام من الكنافة.

300 جرام من القلقاس.

معلقتين من السكر.

معلقتين من القرفة المطحونة.

نصف كوب زبدة مذابة.

نصف كوب حليب مكثف.

ربع كوب شربات بارد.

ربع كوب فستق مجروش للتزيين.

خطوات تحضير الكنافة

في البداية، يجب قطع الكنافة إلى قطع صغيرة وتفكيكها، ثم تُحمَّر في الزبدة حتى تأخذ اللون الذهبي المميز.

بعد ذلك، يُضاف الحليب المكثف والسكر إلى الكنافة مع تقليب الخليط جيدًا لضمان تداخل النكهات.

يتم تقشير القلقاس وغسله جيدًا ثم يُسلق حتى ينضج تمامًا، بعدها يُهرس مع إضافة القرفة والسكر للتوازن بين الطعم الحلو والمالح.

في صينية التحضير، توضع طبقة رقيقة من الزبدة ثم تُوزّع طبقة من الكنافة تليها طبقة من القلقاس ثم طبقة أخرى من الكنافة، ثم تدخل الصينية إلى الفرن الساخن مسبقًا.

تُترك الكنافة في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تمتزج المكونات وتكتسي باللون الذهبي. بعد ذلك، يُضاف الفستق المجروش والشربات البارد على الوجه.

بمجرد ان تكون الكنافة جاهزة، تُقطع وتوضع في أطباق التقديم. يمكن تقديمها باردة، مع تزيينها بإضافة الكريمة أو قطع من الفواكه حسب الرغبة.

يمكننا أن نستنتج أن الكنافة بالقلقاس ليست مجرد وصفة جديدة، بل هي تجربة طعام فريدة تجمع بين النكهات المتعددة. مع التوجه الحديث نحو تنويع الأطباق، تعد هذه الكنافة خيارًا ممتازًا لجذب الانتباه، خاصة في المناسبات الخاصة. تمتلك هذه الوصفة العديد من الفوائد الغذائية التي تضيف قيمة غذائية للأطباق التقليدية المفضلة.