هيئة تقويم التعليم والتدريب: موعد اختبار التحصيلي 2025 والفترة الثانية

الرياض - أميرة القحطاني - تُعد هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية مركزًا هامًا في تقديم الاختبارات القياسية للطلاب، حيث قامت بالإجابة على استفسارات المواطنين المتعلقة بمواعيد الاختبارات المزمع إجراؤها في عام 2025. يُعتبر الاختبار التحصيلي أساسيًا في قياس مستوى الطلاب وفهمهم للمفاهيم الأساسية التي اكتسبوها خلال دراستهم. فهو يُستخدم لتقييم القدرات الأكاديمية في مجالات متعددة، مما يعزز من جودة التعليم في المملكة ويدعم مسيرة التعليم العالي.

متى اختبار التحصيلي 2025

تُعتبر تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول مواعيد اختبار التحصيلي لعام 2025 من المسائل المهمة التي تشغل بال الكثيرين، وتحديدًا كيفية تنظيم هذه الاختبارات في مختلف مناطق المملكة. حيث عملت هيئة تقويم التعليم والتدريب على وضع جداول زمنية دقيقة لتعزيز العملية التعليمية وتحسين المخرجات، فمن المقرر أن يتم التسجيل في بداية عام 2025 على مراحل تتناسب مع كافة المناطق. وقد تم تحديد مواعيد التسجيل وإجراء الاختبارات بشكل موحد لضمان العدالة في الفرص.

تبدأ التسجيلات لمناطق الرياض اعتبارًا من 23 فبراير 2025 وتستمر حتى 9 مايو 2025، بينما تُجرى الاختبارات بين 8 و12 مايو 2025.

أما بالنسبة لمنطقة مكة المكرمة، يبدأ التسجيل يوم 24 فبراير 2025، ويستمر حتى 9 مايو 2025، مع مواعيد اختبار مماثلة.

في المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، يبدأ التسجيل من 25 فبراير 2025 إلى 9 مايو 2025.

بالنسبة للمناطق الأخرى مثل القصيم وعسير، بدء التسجيل سيكون من 26 فبراير 2025، مع مواعيد اختبار موحدة.

تُسجل مناطق الباحة والجوف وغيرها بدءًا من 27 فبراير 2025، والاختبارات تعقد في نفس الفترة.

أما عن التسجيل خارج المملكة، فسيبدأ في 6 مارس 2025 وينتهي في 9 مايو 2025، مع مواعيد موحدة للاختبار.

موعد الفترة الثانية للاختبار التحصيلي

أعلنت هيئة تقويم التعليم كذلك عن مواعيد الفترة الثانية لاختبار التحصيل العلمي الذي يتطلع له العديد من الطلاب في جميع أنحاء المملكة، حيث يتوفر تسجيل إضافي يتناسب مع الجدول الزمني التالي:

تفتح التسجيلات في منطقة الرياض في 1 مارس 2025، وتستمر حتى 9 مايو 2025، مع مواعيد اختبار مماثلة لدورات سابقة.

يبدأ التسجيل في مكة المكرمة يوم 2 مارس 2025، بينما تُجرى الاختبارات بين 5 و12 مايو 2025.

تبدأ تسجيلات المدينة المنورة والمنطقة الشرقية في 3 مارس 2025، على أن تستمر حتى 9 مايو 2025.

بينما مناطق القصيم تبدأ التسجيل في 4 مارس 2025، مع مواعيد اختبار موحدة أيضًا.

تُسجل مناطق الباحة، الحدود الشمالية، الجوف، جازان، ونجران بدءا من 5 مارس 2025 وتنتهي في 9 مايو 2025.

تُعتبر هذه الخطط التنظيمية ضرورية لتحسين جودة التعليم، حيث تعكس التوجهات الحديثة في تقييم وفهم قدرات الطلاب. من خلال الاختبار التحصيلي، يستطيع الطلاب قياس مستواهم فيما يتعلق بالمعرفة والمهارات الأساسية، مما يسهل عليهم الانتقال إلى مراحل تعليمية أعلى. يُشجِّع مثل هذا التحرك على إعداد طلاب متسلحين بالمعرفة المطلوبة لواجهتهم المستقبلية في التعليم الجامعي وسوق العمل. كما يُعزز التعاون بين الهيئة والمراكز التعليمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من العملية التعليمية التشاركية.