ضبط تردد قناة عمو يزيد الجديد 2025 على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر قناة عمو يزيد من القنوات الرائدة في مجال تقديم محتوى الأطفال في الوطن العربي، حيث استطاعت أن تكسب شعبية كبيرة بين مختلف شرائح المجتمع، وخاصة الأمهات الذين يبحثون عن وسائل تعليمية وترفيهية لأطفالهم. يتزايد البحث عن تردد هذه القناة بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة. تهتم القناة بتقديم برامج تعليمية مميزة تتضمن جوانب من الثقافة والقيم الأخلاقية، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل تردد قناة عمو يزيد الجديد لعام 2025، بالإضافة إلى البرامج التي تقدمها.

تردد قناة عمو يزيد الجديد 2025

يمكن لمتابعي قناة عمو يزيد الجديد لعام 2025 استقطاب القناة بكل سهولة عبر الأقمار الصناعية الشهيرة مثل نايل سات وعرب سات دون الحاجة إلى دفع أي اشتراكات أو رسوم إضافية. لاستقبال القناة، ينبغي إدخال بعض البيانات الخاصة بالتردد، والتي نوفرها فيما يلي:

تردد قناة عمو يزيد الجديد 2025 على القمر الصناعي نايل سات

هذا هو تردد قناة عمو يزيد المخصص لقناة نايل سات:

تردد قناة عمو يزيد هو: 10922.

القمر الصناعي المستخدم هو: نايل سات.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: ¾.

جودة البث للقناة: HD.

نمط الاستقطاب المستخدم: عمودي.

تردد قناة عمو يزيد الجديد 2025 على القمر الصناعي عرب سات

أما بالنسبة لتردد القناة عبر العرب سات، فإليك المعلومات التالية:

تردد القناة الجديد هو: 11526.

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو: ⅚.

أما معدل الترميز فهو: 27500.

جودة البث للقناة هي: HD.

القمر الصناعي المستخدم: عرب سات.

نمط الاستقطاب الخاص بالقناة هو: أفقي.

أهم برامج قناة عمو يزيد

تتميز قناة عمو يزيد بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الغنية بالمعلومات والمعرفة، حيث تسعى القناة لتكون مصدراً متميزاً للأطفال وأسرهم. وفيما يلي بعض البرامج الهامة ال على القناة: