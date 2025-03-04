تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2025: الشروط والرابط والمواعيد المتاحة.

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر الاعتكاف في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك من أعظم العبادات التي يسعى المسلمون لتحقيقها، حيث يتيح لهم فرصة التقرب إلى الله وزيادة ساعات العبادة، والذكر، وقراءة القرآن الكريم، كما يُساعدهم على الابتعاد عن مشاغل الحياة اليومية التي تشتت تركيزهم. ومع اقتراب شهر رمضان لعام 1446هـ – 2025م، أصدرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إعلاناً بفتح باب التسجيل للاعتكاف، مع تحديد مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بذلك، وفي هذه الدراسة، سنستعرض تفاصيل مواعيد التسجيل، الشروط المطلوبة، والإجراءات اللازم اتباعها لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

موعد فتح باب التسجيل للاعتكاف في المسجد الحرام 2025

أشارت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أن التسجيل للاعتكاف سيبدأ ابتداءً من:

التاريخ: الأربعاء، 5 مارس 2025م

مدة التسجيل: حتى اكتمال العدد المطلوب

يُعَد الإسراع في التسجيل ضرورياً للراغبين في الاعتكاف، حيث سيتم قبول الطلبات وفق عدد معين لضمان تنظيم فعّال لهذه العبادة العظيمة.

كيفية التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام

يمكن للمعتكفين التسجيل إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للهيئة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. اختيار خدمة “التسجيل للاعتكاف” من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل:

الاسم الكامل

رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمقيمين

رقم الجوال والبريد الإلكتروني

4. قراءة والموافقة على الشروط والأحكام التي تنظم الاعتكاف داخل المسجد الحرام.

5. مشاهدة الفيديو التوعوي الإلزامي الخاص بإرشادات الاعتكاف.

6. الضغط على زر “إرسال الطلب” وانتظار رسالة التأكيد عبر الجوال أو البريد الإلكتروني.

رابط تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2025

يمكن للراغبين في الاعتكاف التسجيل عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال الرابط التالي: رابط التسجيل الرسمي. يُنصح بالدخول إلى الموقع الرسمي فقط لضمان صحة البيانات والمعلومات والحصول على الموافقة اللازمة للاعتكاف.

الشروط المطلوبة للاعتكاف في المسجد الحرام 1446هـ

حددت الجهات المسؤولة مجموعة من الشروط التي ينبغي على المعتكفين الالتزام بها لضمان تجربة اعتكاف آمنة ومنظمة، وهي تشمل:

أن يكون المتقدم مسلماً بالغاً (مخصص للرجال فقط).

الالتزام بالهدوء والتقيد بتعليمات الحرم للحفاظ على روحانية المكان.

عدم إحضار مقتنيات كبيرة أو حقائب ضخمة، لضمان السهولة في التنقل داخل الحرم.

تجنب إزعاج المصلين أو الانشغال بأحاديث جانبية أثناء الاعتكاف.

عدم ترك الأغراض الشخصية أو استخدامها لحجز أماكن داخل الحرم.

التواجد في الأماكن المخصصة للاعتكاف التي تحددها إدارة الحرم.

الامتناع عن النوم في الممرات أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

متى يبدأ الاعتكاف في المسجد الحرام 2025؟

من المقرر أن يبدأ الاعتكاف رسمياً خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أي اعتباراً من ليلة 21 رمضان 1446هـ، والتي توافق 31 مارس 2025م، ويستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.

أماكن الاعتكاف في المسجد الحرام

توافر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام الأماكن المخصصة لاستيعاب المعتكفين، ويمكن تلخيص هذه الأماكن فيما يلي:

المناطق القريبة من توسعة الملك عبد الله.

بعض الأروقة الداخلية للحرم المكي.

أماكن مخصصة ضمن التوسعة السعودية الثالثة.

الساحات المحددة للاعتكاف وفق التنظيم الرسمي للهيئة.

هل يسمح بالاعتكاف في المسجد النبوي؟

نعم، يمكن الاعتكاف في المسجد النبوي أيضاً، حيث توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمكانية التسجيل للاعتكاف هناك عبر الموقع الإلكتروني نفسه، مع الالتزام بنفس الشروط والتعليمات الخاصة بالاعتكاف في الحرمين الشريفين.

نصائح هامة للمعتكفين في المسجد الحرام

لضمان تجربة روحانية هادئة ومريحة للمعتكفين، يُفضل اتباع النصائح التالية:

إحضار سجادة صلاة خفيفة لاستخدامها في الجلوس.

عدم إحضار كميات كبيرة من الطعام، والاعتماد على وجبات خفيفة فقط.

اصطحاب مصحف وأدوات ذكر للمساعدة في العبادة.

الالتزام بالهدوء وعدم التشويش على المصلين الآخرين.

المحافظة على نظافة المكان وعدم ترك أي نفايات.

التقيد بتعليمات الجهات المشرفة والالتزام بالقوانين التنظيمية.

في الختام، تعد تجربة الاعتكاف في المسجد الحرام فرصة لا تُعوَّض للمسلمين للتقرب إلى الله من خلال العبادة والذكر. مع اقتراب موعد تسجيل الاعتكاف، يجب على الراغبين في المشاركة الالتزام بالشروط والإجراءات المطلوبة التي تضمن لهم تجربة مثمرة ومؤثرة، خصوصاً مع تنظيم المرافق والحفاظ على روحانية المكان. وبذلك، يساهم المعتكفون في إحياء هذه العبادة العظيمة خلال الشهر الفضيل.