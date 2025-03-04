طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي في البيت بنكهات شهية وبأقل التكاليف.

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر البسبوسة العادية بالزبادي واحدة من أكثر الحلويات شعبية في العالم العربي، حيث تعد من الحلويات التقليدية التي يتمتع بها الجميع. لا تقتصر شهرتها على الأعياد والمناسبات، بل تُقدم أيضًا كحلاوة يومية في العائلات. يُعرف عن البسبوسة طعمها اللذيذ وملمسها الناعم الذي يذوب في الفم. تتنوع طرق تحضيرها، لكنها تظل تحتفظ بمكانتها الخاصة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُعتبر طبقاً رئيسياً على المائدة. سنعرض في هذا المقال طريقة تحضير البسبوسة باستخدام الزبادي، موضحين كافة المكونات والخطوات اللازمة للحصول على نتيجة مرضية ورائعة.

طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي

لتحضير البسبوسة العادية بنجاح، يتطلب الأمر الحصول على المكونات الصحيحة اللازمة لتحضيرها، والتي سنوضحها بالتفصيل في الفقرات التالية. تتيح لك هذه المكونات إعداد بسبوسة ذات قوام مميز ونكهة رائعة، مما يجعلها وجبة خفيفة ومحبوبة سواء في المنزل أو في المناسبات. تابع معنا للحصول على المكونات والخطوات التفصيلية لكيفية تحضيرها.

المكونات

3 أكواب من دقيق السميد.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند الناعم.

كوب كبير من الزبادي.

كوب إلا ربع من السمن.

كوب إلا ربع من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة طحينة.

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مكونات الشربات

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

نصف حبة ليمونة.

فانيليا.

طريقة تحضير البسبوسة العادية بالزبادي

نبدأ أولاً بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لتأمين بيئة الطهي المناسبة.

ثم نقوم بإحضار وعاء كبير للعجن، ونضع فيه دقيق السميد مع البيكنج بودر وجوز الهند، ثم نقلب المكونات معاً بشكل جيد.

بعد ذلك، نضيف السمن المذاب على المكونات السابقة ونقوم بخلطهم بعناية حتى يتشرب السميد السمن بالكامل.

نضيف بعدها الزبادي والسكر ونمزج المكونات جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس.

نُحضِّر صينية مناسبة، وندهنها بالقليل من الطحينة، ثم نفرد فيها خليط البسبوسة، ونسوي السطح باستخدام أصابع مبللة بالماء لتسهيل هذه العملية.

يمكننا تزيين البسبوسة بالفول السوداني أو اللوز المحمص لتحقيق لمسة جمالية ونكهة إضافية على الطبق.

نضع الصينية داخل الفرن الساخن على درجة حرارة 180، ونتركها لمدة 30 دقيقة حتى تتحول إلى اللون الذهبي الجذاب.

خلال فترة وجود البسبوسة في الفرن، نقوم بتحضير الشربات عن طريق وضع السكر مع الماء في قدر، ثم نرفعها على النار حتى تبدأ في الغليان، ونضيف عصير الليمون والفانيليا، ونتركها تغلي لمدة خمسة دقائق.

عند إخراج البسبوسة من الفرن، نسكب عليها الشربات الساخن على الفور، ثم نغطي الصينية ونتركها قليلاً حتى تبرد.

أخيراً، نقوم بتقطيع البسبوسة إلى قطع مناسبة، وتُقدم مع المشروبات الدافئة أو الباردة، وبالهناء والشفاء للجميع.

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