لمتابعة مسلسل شباب البومب 13.. ثبت الآن تردد قناة روتانا خليجية 2025

الرياض - أميرة القحطاني - إن مسلسل شباب البومب، بمكانته العالية كواحد من أبرز الأعمال الكوميدية الخليجية، يواصل تحقيق نجاحاته الساحقة عبر السنوات. يعكس المسلسل بإبداعه وتفانيه التحديات والمواضيع الحيوية التي تواجه الشباب العربي، ويبرز بشكل بارز الطبيعة الاجتماعية والشخصيات الفريدة للشباب السعودي. مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2025، ينتظر عشاق المسلسل بشغف عرض الجزء الثالث عشر منه على قناة “روتانا خليجية”، مما يضفي حماسًا متزايدًا على الأجواء الرمضانية.

روتانا خليجيه شباب البومب 13

سيكون بداية عرض الجزء الجديد من “شباب البومب 13” في أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2025، حيث سيتمكن المشاهدون من متابعة المسلسل يوميًا من الأحد إلى الخميس، في أوقات محددة، مما يسهل على الجمهور تنظيم وقت المشاهدة والاستمتاع بتجاربهم الرمضانية المميزة. الجدول الزمني للبث يشمل:

الساعة 6:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة 5:30 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

الساعة 7:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة روتانا خليجية الناقلة للمسلسل

لذا، لمتابعة حلقات “شباب البومب 13” بجودة ممتازة وصورة واضحة، يمكن للجمهور ضبط جهاز الاستقبال الخاص بهم على الترددات الموضحة أدناه. هذا الأمر يساهم في تحسين تجربة المشاهدة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11295

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

نبذة عن “شباب البومب 13”

في هذا الجزء الجديد، يعود “شباب البومب” ليعرض مجموعة من المواقف الكوميدية التي تعكس تفاصيل حياة الشباب السعودي اليومية. حيث سيتم تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية المعاصرة، والتحديات التي تواجههم، مما يضمن أن يتناول الموسم الثالث عشر موضوعات جديدة وغير تقليدية ستسهم في جذب انتباه ودعم المشاهدين. وهذا يعكس التزام المسلسل بتقديم محتوى ترفيهي يحمل في طياته رسائل هادفة.

كيفية ضبط تردد قناة روتانا خليجية

لضبط تردد قناة “روتانا خليجية” ومتابعة المسلسل، عليك اتباع الخطوات التالية: