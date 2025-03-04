طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي في البيت بنكهات شهية وبأقل التكاليف.

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر البسبوسة واحدة من أشهر الحلويات الشرقية، وتعكس تراثًا غنيًا ومذاقًا مميزًا يجعلها مفضلة لدي الكثيرين. تحظى البسبوسة بشعبية خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث تعتبر من الحلويات التقليدية التي يتناولها الناس في الإفطار والسهرات العائلية. تمزج هذه الوصفة بين طعم الزبادي وقوام السميد، مما يمنح البسبوسة نكهة فريدة ولذيذة. في هذا المقال، سوف نتناول كيفية إعداد البسبوسة العادية بالزبادي بطريقة سهلة ومبسطة.

طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي

لتحضير البسبوسة بنجاح وبدون أي مشاكل، من المهم جدًا إعداد المكونات الصحيحة والتأكد من اتباع الخطوات بدقة. إليك المكونات الأساسية التي تحتاجين إليها لتحقيق أفضل نتيجة:

المكونات

3 أكواب دقيق السميد.

2 ملعقة كبيرة جوز الهند الناعم.

كوب كبير من الزبادي.

كوب إلا ربع سمن.

كوب إلا ربع سكر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة من الطحينة لدهن الصينية.

مكونات الشربات

2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

نصف ليمونة.

فانيليا.

طريقة تحضير البسبوسة العادية بالزبادي

أولاً، قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

حضري وعاء كبير للعجن وضعي فيه السميد مع البيكنج بودر وجوز الهند، ثم اخلطيهم جيدًا.

بعد ذلك، ضعي السمن المذاب فوق المكونات واخلطيها بشكل جيد ليتشرب السميد بالسمن تمامًا.

اضيفي الزبادي والسكر واخلطي حتى تتجانس جميع المكونات.

ثم، ضعي الخليط في صينية مدهونة بالطحينة، وبدئي بتسوية البسبوسة بواسطة أصابعك المبللة بالماء لضمان التوزيع الجيد.

يمكنك تزيين وجه البسبوسة بالفول السوداني أو اللوز المحمص للحصول على طلة رائعة.

ادخلي الصينية إلى الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة، حتى تكتسب لونًا ذهبيًا جذابًا.

فيما يتم خبز البسبوسة، حضري الشربات من خلال مزج السكر والماء في قدر على النار حتى يغلي، ثم اضيفي عصير الليمون والفانيليا واتركيها تغلي لمدة خمس دقائق.

أخرجي البسبوسة من الفرن وسكبي عليها الشربات الساخن فورًا، غطي الصينية واتركيها قليلاً لتبرد.

بعد ذلك، قطعي البسبوسة وقدميها مع المشروبات التي تفضلينها، واستمتعي بالمذاق الرائع.

بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بطبق لذيذ من البسبوسة العادية بالزبادي، والتي يمكن أن تُعد في مختلف المناسبات. يعتبر هذا الطبق خيارًا مثاليًا لتقديمه في المناسبات الاجتماعية أو العائلية، حيث يضفي لمسة خاصة على التجمعات. لن يكتفي ضيوفك بطبق واحد فقط، لذا يمكنك دائمًا تحضير كمية إضافية ليتناولها الجميع. بإمكانك تجربة هذه الوصفة ومشاركتها مع أحبائك، وكنتيجة ستحظين بإعجابهم بالتأكيد.