كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2025 مع مايا العبسي ورابط التسجيل

الرياض - أميرة القحطاني - تعد مسابقة طائر السعيدة 2025 واحدة من أبرز الفعاليات الترفيهية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور في اليمن وكذلك في مختلف أرجاء العالم العربي. تقدم هذه المسابقة الإعلامية البارزة مايا العبسي، حيث يتم عرضها عبر قناة السعيدة الفضائية خلال شهر رمضان المبارك، مما يساعد على جذب العديد من المشاهدين الباحثين عن الترفيه والمعرفة في الوقت نفسه. تدمج المسابقة باحترافية بين التسلية والثقافة، من خلال أسئلة متنوعة تشمل مجالات دينية وثقافية وتاريخية وأدبية وعلمية، كما تبلغ قيمة الجوائز ال للمشاركين ما يقارب مليون ونصف ريال يمني، مما يعزز من جاذبية المنافسة.

كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2025

للراغبين في المشاركة في هذه المسابقة، أصبح الأمر أكثر سهولة بفضل توفير طريقة إلكترونية ميسرة، حيث يستطيع المشاركون التسجيل والاشتراك بسهولة من خلال اتباع الخطوات المحددة بدقة. ويتضمن ذلك خطوات بسيطة وغير معقدة.

يجب على المشاركين زيارة الموقع الرسمي الذي يتيح لهم الفرصة للمشاركة في الإجابة على السؤال اليومي المطروح.

يتم تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات للإجابة، حيث تتوزع الأسئلة بين مجالات دينية وثقافية وأدبية وتاريخية، وعلى المشارك أن يحدد الإجابة الصحيحة بدقة.

يحتاج المشارك إلى ملء نموذج التسجيل بمعلومات أساسية مثل الاسم الكامل ورقم الهاتف المحمول والمحافظة.

يجب على المشارك تأكيد اشتراكه بعد إدخال جميع البيانات اللازمة، ليكون مؤهلاً للدخول في السحب اليومي للجوائز ال.

الشروط والمتطلبات للاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2025

تتضمن المشاركة في مسابقة طائر السعيدة مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوافر في المشارك لتحقيق فرصته في الفوز. ومن أبرز هذه الشروط نجد ما يلي:

يتعين أن يكون المشارك ملمًا باللغة العربية بشكل جيد، حيث إن جميع الأسئلة تُطرح بهذه اللغة، مما يتطلب مستوى جيد من الاحترافية في اللغة.

يجب أن يكون عمر المشارك 18 عامًا أو أكثر، لضمان توافق الفئة العمرية مع طبيعة الأسئلة والمحتوى المقدم.

المسابقة تستهدف المشاهدين من الجنسيات العربية بشكل أساسي، لذا يعد ذلك شرطاً أساسياً للمشاركة.

يستوجب على المتقدمين تقديم طلب إلكتروني للاشتراك في المسابقة عبر الموقع الرسمي لقناة السعيدة، مع الحرص على إدخال البيانات بدقة لضمان قبول الطلب.

مميزات مسابقة طائر السعيدة 2025