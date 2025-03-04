موعد عرض الحلقة 183 الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان .. ما هي القنوات الناقلة؟

الرياض - أميرة القحطاني - يُعتبر مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 183 من الأعمال الدرامية التاريخية البارزة التي تستحوذ على اهتمام جماهيري كبير داخل العالم العربي وخارجه. تنقل هذه السلسلة القصص التاريخية الرائعة عن شخصية عثمان بن أرطغرل، والذي كان له دور محوري في تأسيس الدولة العثمانية. ومع اقتراب عرض الحلقة الجديدة، يزداد شغف المتابعين لمعرفة ما تحمله الأحداث من تطورات مثيرة، خاصة مع زيادة المنافسات والتحديات التي يواجهها البطل.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 183

جاء تحديد موعد عرض الحلقة 183 ليكون يوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025، حيث سيتم بث الحلقة على قناة ATV التركية في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية. تسود أجواء من الترقب بين الجمهور، الذين ينتظرون الأحداث المثيرة التي ستشكل منعطفًا هامًا في إطار السلسلة درامية.

في الوقت نفسه، ستقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض الحلقة مترجمة إلى العربية يوم الخميس الموافق 6 مارس 2025، في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية. هذا الأمر يجعل الحلقات متاحة لشرائح واسعة من الجمهور العربي الذي يتابع تطورات القصة.

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التشويق الذي أثير حول الإعلان الثاني للحلقة 183 زاد من حماس الجمهور، حيث احتوى الإعلان على سلسلة من المشاهد المثيرة التي تسلط الضوء على التحديات الجديدة التي سيواجهها عثمان بن أرطغرل في سعيه الدؤوب لتأسيس الدولة العثمانية. تبرز اللقطات مواجهات حاسمة وتحالفات غير متوقعة، مما يزيد من تعقيد الأحداث ويجذب انتباه المتابعين بشكل أكبر.

متابعة الحلقة عبر المنصات الإلكترونية

لا تقتصر إمكانية مشاهدة الحلقة 183 على القنوات التلفزيونية فحسب، بل تتوفر الحلقة أيضًا مترجمة إلى العربية على عدد من المنصات الإلكترونية بعد الانتهاء من بثها الرسمي. هذا يتيح للمشاهدين فرصة متابعة الأحداث بشكل مرن يتناسب مع جداولهم الزمنية المختلفة ويضيف خيارات متعددة للمتابعين في كل مكان.

ومع اقتراب موعد العرض، تزداد حالة الترقب والاهتمام لمعرفة مصائر الشخصيات وما ستؤول إليه الأحداث في الحلقة 183 من مسلسل المؤسس عثمان. تستمر القصة في جذب الجمهور بشغف، بفضل تنوع الأحداث وأداء النجوم المميز، مما يجعل المسلسل أحد أبرز الأعمال الدرامية المحبوبة في جميع أنحاء الوطن العربي.