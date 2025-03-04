تردد قناة تايم سبورت على عرب سات ونايل سات.. وما أبرز مميزاتها؟

الرياض - أميرة القحطاني - لقد أصبح تردد قناة تايم سبورت من أهم العناصر التي يبحث عنها العديد من عشاق الرياضة في الوطن العربي. في الآونة الأخيرة، زاد الاهتمام بقناة تايم سبورت بشكل ملحوظ على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تسعى هذه القناة إلى تقديم محتوى رياضي متنوع وجذاب يركز بشكل خاص على كرة القدم، بما في ذلك بث المباريات المحلية والعالمية مباشرة، مما يجعلها واحدة من أبرز القنوات الرياضية في المنطقة. لذا، سنقوم في هذا المقال بطرح التفاصيل الكاملة حول تردد القناة ومزاياها.

تردد قناة تايم سبورت

يتميز تردد قناة تايم سبورت بسهولة تنزيله واستخدامه على أجهزة التلفاز، مما يمكن المتابعين من الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الرياضي دون عناء. إليكم بيانات التردد الخاصة بالقناة، والتي تتيح لكم ضبط الجهاز لمتابعتها بكل يسر.

تردد قناة تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

التردد المتاح على النايل سات هو كالتالي:

التردد على النايل سات هو: 11861.

القمر الصناعي الذي تبث عليه القناة هو: نايل سات.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

جودة البث للقناة هي: HD.

معدل الاستقطاب لهذه القناة هو: عمودي.

تردد تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات

بالنسبة لتردد القناة على عرب سات، فهو كما يلي:

التردد الجديد على عرب سات هو: 12379.

معامل تصحيح الخطأ هو: 6/5.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

جودة الصورة للقناة هي: HD.

القمر الصناعي الذي تعمل عليه هذه القناة هو: عرب سات.

معدل الاستقطاب للقناة هو: أفقي.

مميزات قناة تايم سبورت

تتسم قناة تايم سبورت بمجموعة من الخصائص المميزة التي تفصلها عن باقي القنوات الرياضية. فيما يلي بعض من أبرز تلك المميزات التي تجعلها خيارًا مفضلًا لدى الجماهير: