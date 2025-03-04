ثبت الآن تردد قناة بطوط الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

الرياض - أميرة القحطاني - لقد أصبح تردد قناة بطوط على الأقمار الصناعية واحدًا من المواضيع الأكثر بحثاً وتداولًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، خاصًة بين الأمهات اللواتي يحرصن على توفير محتوى ترفيهي وتعليمي متميز لأطفالهن. تُعد قناة بطوط واحدة من القنوات الرائدة في مجال المحتوى الموجه للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني، ما يجعلها خيـارًا مثاليًا للعائلات. في هذا المقال، سأقوم بتقديم معلومات شاملة حول ترددات القناة ومميزاتها.

تردد قناة بطوط

تعتبر قناة بطوط من القنوات العربية المميزة التي تركز على تقديم محتوى ترفيهي هادف يجذب الأطفال ويعمل على تنمية مهاراتهم الحياتية والفكرية. إن العديد من أولياء الأمور يرغبون في ضبط تردد هذه القناة على أجهزة التلفاز الخاصة بهم لمتابعة جديد برامجها. إليكم تفاصيل ترددها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

تردد قناة بطوط على القمر الصناعي نايل سات

التردد الخاص بالقناة على النايل سات هو:

تردد قناة بطوط هو: 12562.

القمر الصناعي الذي تبث عليه القناة هو: نايل سات.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: ¾.

جودة القناة هي: HD.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بطوط على القمر الصناعي عرب سات

أما بالنسبة لتردد قناة بطوط على عرب سات، فهو كالتالي:

تردد القناة الجديد هو: 12549.

معامل تصحيح الخطأ يكون: ⅚.

معدل الترميز هو: 27500.

جودة القناة هي: HD.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: رأسي.

مميزات قناة بطوط

تتميز قناة بطوط بالعديد من الخصائص الفريدة التي تجعلها تبرز بين قنوات الأطفال المختلفة. سنستعرض فيما يلي بعض المميزات الهامة التي تجعلها قناة محبوبة لدى الأطفال وأولياء الأمور: