موعد صرف الحقيبة المدرسية للعام الدراسي 1446.. قيمة دعم الحقيبة المدرسية في المملكة

الرياض - أميرة القحطاني - تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى تقديم الدعم للطلاب المستحقين من خلال برنامج دعم الحقيبة المدرسية. يهدف هذا البرنامج إلى توفير المستلزمات الدراسية اللازمة للطلاب، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور. تُخصص الوزارة هذا الدعم وفق معايير وشروط معينة لضمان استفادة الفئات الأكثر حاجة، حيث يتوفر الدعم على مراحل طوال العام الدراسي لتلبية احتياجات الطلاب.

موعد صرف الحقيبة المدرسية للعام الدراسي 1446

تحدد مواعيد صرف دعم الحقيبة المدرسية وفق جدول زمني معين، يتضمن عديدًا من المراحل، وفيما يلي نعرض هذه المواعيد:

يتم صرف دعم الحقيبة المدرسية للمرة الأولى للطلاب قبل بدء العام الدراسي. وبما أن الفصل الدراسي الثالث قد بدأ، فمن المتوقع أن يُصرف الدعم خلال الأسبوع الأول من هذا الفصل.

علاوة على ذلك، سيتم صرف الدعم للمرة الثالثة للطلاب الذين يستوفون شروط الاستحقاق المتاحة.

قيمة دعم الحقيبة المدرسية في المملكة

تخصص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبلغًا محددًا كدعم للحقائب المدرسية، ويُمنح هذا الدعم للطلاب المستحقين كالتالي:

يُخصص لكل طالب سعودي مستحق، مبلغ يصل إلى 80 ريال لكل فصل دراسي، وهذا يعكس حرص الوزارة على توفير الدعم الكافي لتعزيز مستوى التعليم.

إجمالي الدعم المحتسب عبر العام الدراسي الجديد قد يصل إلى 240 ريال، وهي قيمة تدل على التزام الوزارة بتحسين الظروف المعيشية للطلاب.

شروط صرف الحقيبة المدرسية للطالب السعودي

يتطلب الحصول على دعم الحقيبة المدرسية توافر مجموعة من الشروط الأساسية، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي: