تردد قناة طيور الجنة 2025 Toyor Al Janah على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

الرياض - أميرة القحطاني - تُعَدُّ قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات التي تستهدف الأطفال، حيث تقدم مجموعة متكاملة من البرامج والأناشيد التي تتناسب مع مختلف الأعمار. مع استمرار التطورات التقنية، أصبح تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2025 موضوعاً ذو أهمية خاصة للأمهات والآباء، الذين يسعون لضمان متابعة أطفالهم لمحتوى ترفيهي تعليمي آمن. في هذا المقال، سنستعرض الترددات الجديدة على الأقمار الصناعية المختلفة لنساعد الأهالي في استعادة الإشارة القوية والبث المستمر.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025

في الآونة الأخيرة، شهدت قناة طيور الجنة زيادة ملحوظة في عدد البحث عنها، مما يدل على اهتمام الأهالي بمحتواها الفريد. ولذلك، سنقوم بتوضيح الترددات الجديدة الخاصة بالقناة على مجموعة من الأقمار الصناعية على النحو التالي:

تردد طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة طيور الجنة هو: 11393.

القمر الصناعي الذي تبث عليه القناة هو: نايل سات.

معدل الترميز الخاص بالقناة يبلغ: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: ¾.

جودة البث المقدم من القناة هو: HD مما يضمن تجربة مشاهدة فائقة.

تردد طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة الجديد هو: 11310.

معامل تصحيح الخطأ في عرب سات هو: ⅔.

معدل الترميز المخصص هو: 27500.

جودة القناة أيضاً هي: HD، لتقديم محتوى مرئي واضح.

القمر الصناعي الذي يُبث منه: عرب سات، مما يزيد من الخيارات المتاحة للمشاهدين.

مميزات طيور الجنة الجديدة

تمتاز قناة طيور الجنة بمميزات عديدة بعد التحديث الأخير، وتظهر تلك المميزات من خلال النقاط التالية: