دليل مواعيد عمل البريد خلال رمضان 2025 في جميع المكاتب والفروع

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر هيئة البريد المصري إحدى المؤسسات المهمة التي تسهم في تقديم الخدمات اللوجستية والمعلوماتية للمواطنين، خاصة خلال فترات الأعياد والشهور المباركة. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، أصدرت الهيئة بيانًا توضيحيًا حول مواعيد العمل بمكاتب البريد، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل. وقد تم تصميم مواعيد العمل بعناية لضمان استمرار تقديم الخدمات بشكل مثالي.

مواعيد عمل البريد في رمضان 2025

في إطار حرص هيئة البريد المصري على تسهيل الوصول إلى خدماتها، تمت الإشارة إلى مواعيد العمل في شهر رمضان المبارك، والتي تم تحديدها على النحو التالي:

تبدأ مكاتب البريد الرئيسية عملها يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً، مما يسهل على المواطنين التعامل مع خدمات البريد في فترات الصباح.

وتبدأ الفترة المسائية لمكاتب البريد منذ الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً، مما يتيح للمواطنين الفرصة لإجراء معاملتهم بعد انتهاء ساعات العمل اليومية.

تُفتح بعض مكاتب البريد يوم السبت من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك في بعض المناطق التي تحتاج إلى توفر الخدمة بشكل أكبر.

تعمل خدمة الكول سنتر التابعة للبريد على مدار الساعة لضمان الرد الفوري على استفسارات المواطنين ومساعدتهم في حال الطوارئ.

تقديم الخدمات البريدية خلال شهر رمضان

يتسم تقديم الخدمات البريدية في شهر رمضان المبارك بخصوصيات معينة، حيث تسعى الهيئة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين بما يتناسب مع طبيعة الشهر، وهذه الخصوصيات تشمل: