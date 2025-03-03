عروض كارفور الرمضانية 2025.. خصومات تصل إلى 50% على جميع الأجهزة

الرياض - أميرة القحطاني - يأتي شهر رمضان المبارك كأحد أكثر الشهور فضلاً وانتظارا بين المسلمين، حيث ترتبط فيه العادات الاجتماعية والعائلية بشكل خاص. في مصر، يبدأ الأفراد والعائلات الاستعداد لهذا الشهر الذي يحمل طابعا روحانيا مميزا، حيث تنشط الأسواق وتتزايد الطلبات على السلع الغذائية الأساسية التي تملأ الموائد خلال الإفطار والسحور. وفي هذا السياق، قام كارفور بإطلاق مجموعة من العروض والخصومات على المنتجات الغذائية الأساسية لتلبية احتياجات المستهلكين..

عروض كارفور خلال شهر رمضان

بمناسبة حلول شهر رمضان استطاع كارفور تنظيم حملة ترويجية متميزة لتلبية احتياجات المواطنين، حيث تم الإعلان عن مجموعة من العروض والخصومات على صنف من المنتجات الغذائية. يشمل ذلك خصومات على مجموعة متنوعة من السلع الغذائية التي تهم الأسر المصرية خلال هذا الشهر الخاص، وتهدف هذه العروض إلى تخفيف الأعباء المالية التي قد تواجهها الأسر.

يبلغ سعر كيلو سمك اللوت في عروض كارفور 169.95 جنيه، بعد أن كان 249.95 جنيه في السابق، مما يمنح فرصة للعديد من الأسر للاستمتاع بهذا النوع من الأطعمة البحرية.

أما سعر كيلو كوكتيل فواكه البحر المجمدة فقد تم تحديده عند 99.95 جنيه بدلاً من 149.95 جنيه، مما يسهل على الأسر المصرية تناول وجبات متنوعة خلال الشهر.

كما تم تحديد سعر الجبنة القريش وزن 250 جرام عند 21.95 جنيه بعدما كان 27.95 جنيه.

جبنة دومتي ثلاجة ملح خفيف وزن 250 جرام أصبحت بسعر 28.95 جنيه بدلاً من 34.95 جنيه، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للكثيرين.

وأخيرًا، سعر جبنة تشيزا الاسطنبولي وفينا وزن 250 جرام وصل إلى 27.95 جنيه بدلاً من 32.95 جنيه، مما يسهل على المستهلكين توفير الميزانية اللازمة.

عروض كارفور على الياميش والمكسرات في رمضان 2025

تتمتع المكسرات والياميش بمكانة خاصة خلال شهر رمضان، حيث تُعتبر من أبرز المكونات الأساسية للوجبات الخفيفة والحلويات. أعلنت كارفور عن مجموعة من العروض على هذه المنتجات أيضًا، مما جعلها في متناول الجميع.