عروض كارفور الرمضانية 2025.. خصومات تصل إلى 50% على جميع الأجهزة

الرياض - أميرة القحطاني - يأتي شهر رمضان المبارك كأحد أكثر الشهور فضلاً وانتظارا بين المسلمين، حيث ترتبط فيه العادات الاجتماعية والعائلية بشكل خاص. في مصر، يبدأ الأفراد والعائلات الاستعداد لهذا الشهر الذي يحمل طابعا روحانيا مميزا، حيث تنشط الأسواق وتتزايد الطلبات على السلع الغذائية الأساسية التي تملأ الموائد خلال الإفطار والسحور. وفي هذا السياق، قام كارفور بإطلاق مجموعة من العروض والخصومات على المنتجات الغذائية الأساسية لتلبية احتياجات المستهلكين..
عروض كارفور خلال شهر رمضان
بمناسبة حلول شهر رمضان استطاع كارفور تنظيم حملة ترويجية متميزة لتلبية احتياجات المواطنين، حيث تم الإعلان عن مجموعة من العروض والخصومات على صنف من المنتجات الغذائية. يشمل ذلك خصومات على مجموعة متنوعة من السلع الغذائية التي تهم الأسر المصرية خلال هذا الشهر الخاص، وتهدف هذه العروض إلى تخفيف الأعباء المالية التي قد تواجهها الأسر.
- يبلغ سعر كيلو سمك اللوت في عروض كارفور 169.95 جنيه، بعد أن كان 249.95 جنيه في السابق، مما يمنح فرصة للعديد من الأسر للاستمتاع بهذا النوع من الأطعمة البحرية.
- أما سعر كيلو كوكتيل فواكه البحر المجمدة فقد تم تحديده عند 99.95 جنيه بدلاً من 149.95 جنيه، مما يسهل على الأسر المصرية تناول وجبات متنوعة خلال الشهر.
- كما تم تحديد سعر الجبنة القريش وزن 250 جرام عند 21.95 جنيه بعدما كان 27.95 جنيه.
- جبنة دومتي ثلاجة ملح خفيف وزن 250 جرام أصبحت بسعر 28.95 جنيه بدلاً من 34.95 جنيه، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للكثيرين.
- وأخيرًا، سعر جبنة تشيزا الاسطنبولي وفينا وزن 250 جرام وصل إلى 27.95 جنيه بدلاً من 32.95 جنيه، مما يسهل على المستهلكين توفير الميزانية اللازمة.
عروض كارفور على الياميش والمكسرات في رمضان 2025
تتمتع المكسرات والياميش بمكانة خاصة خلال شهر رمضان، حيث تُعتبر من أبرز المكونات الأساسية للوجبات الخفيفة والحلويات. أعلنت كارفور عن مجموعة من العروض على هذه المنتجات أيضًا، مما جعلها في متناول الجميع.
- أسعار ربع كيلو عين الجمل أصبحت 74 جنيه، مما يوفر فرصة لزيادة استهلاك هذه المكسرات المغذية.
- أما ربع كيلو من الفول السوداني فقد تم عرضه بسعر 29 جنيه، مما يشجع على إضافته كوجبة خفيفة.
- سعر كيلو الزبيب في كارفور أصبح 49 جنيه، مما يعتبر خيارًا ممتازًا للوجبات الرمضانية.
- ربع كيلو كاجو تم تحديد سعره في العرض بـ 189 جنيه، مما يشير إلى جودته العالية.
- أما لفة قمر الدين فقد عرضت بسعر 59 جنيه، مما يسهل تحضير المشروبات الرمضانية التقليدية.
- أما ربع كيلو قراصيا فقد زادت أسعارها قليلاً لتصل إلى حوالي 59 جنيه.
- وسعر ربع كيلو بندق بدون قشر وصل إلى 159 جنيه، مما يجعله خيارًا مميزًا لعشاق المكسرات.
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