استمتع بمغامرات سوسو.. تردد قناة كراميش على نايل سات وعرب سات بجودة عالية

الرياض - أميرة القحطاني - تعد قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تناسب الأطفال في الفئة العمرية الصغيرة. تتميز هذه القناة بجاذبيتها الكبيرة واحتوائها على محتوى ممتع وتعليمي يجذب الأطفال، مما جعلها تحظى بشعبية واسعة بين الأسر في منطقة الشرق الأوسط. لذلك، يعد توفر تردد القناة أمرًا ضروريًا للعائلات التي ترغب في توفير محتوى تعليمي وترفيهي لأطفالهم.

تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال

لطالما نجحت قناة كراميش في كسب قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل الأغاني المميزة، مثل أغاني شخصية سوسو المحبوبة التي حققت شهرة واسعة وأثرت بشكل إيجابي على الأطفال والمشاهدين. في هذا السياق، نقدم طريقة تنزيل قناة كراميش الفضائية للأطفال مع توضيح التردد الحالي المتاح على القمر الصناعي نايل سات وذلك على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كراميش: 11315 أو 11390.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

حدث تردد قناة كراميش القمر عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

كذلك التردد لقناة كراميش: 11390.

معدل الترميز: 27500.

كما معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

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