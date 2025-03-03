أسعار الخضروات اليوم الاثنين 3 مارس 2025.. وما هي أسباب الزيادة مع بداية شهر رمضان؟

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت بعض المناطق في مصر ارتفاعاً ملحوظاً ومفاجئاً في أسعار الليمون، حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى 100 جنيه منذ بداية شهر رمضان المبارك. هذه الزيادة أثارت استغراب العديد من ربات البيوت اللاتي كن يبحثن عن مستلزمات الشهر الفضيل، حيث كان سعر الكيلو يتراوح بين 50 و60 جنيهاً قبل أيام قليلة من وصوله إلى هذا الرقم المرتفع. يعكس هذا الارتفاع حالة من الاضطراب في سوق الفواكه والخضروات، مما يدعو إلى البحث عن الأسباب الكامنة وراء هذا التضخم الأسعار المفاجئ.

سعر الليمون البلدي

أوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الليمون هو قلة الإنتاج الفعلي. فتعرض أشجار الليمون لظروف بيئية غير مواتية أدت إلى تقليص حصادها، مما نتج عنه نقص حاد في الكميات المعروضة في السوق بينما يزداد الطلب عليها. هذا التوازن غير المتكافئ بين العرض والطلب أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار واضطرار المستهلكين لدفع مبالغ أكبر مما كانوا يهدفون إليه.

كما أضاف النجيب أن هذا الارتفاع لن يكون مستمراً، حيث من المتوقع حدوث تراجع في الأسعار مع بدء ظهور إنتاج الليمون الجديد. هذا الأمر يبعث على الأمل لدى المستهلكين بأن الأمور ستعود إلى طبيعتها قريباً. ومع ذلك، يتعامل الكثيرون مع هذه الزيادة على أنها أزمة مؤقتة يعبرون من خلالها عن مخاوفهم من تكرار حالات مشابهة في المستقبل.

نوه النجيب إلى أن المستهلكين لديهم بعض البدائل المتاحة لمواجهة هذه الزيادة في الأسعار. ومن بين هذه البدائل أنواع أخرى من الليمون سعرها يتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات، مما يوفر حلاً مؤقتًا حتى يتم استعادة الإنتاج المحلي في بعض المناطق مثل محافظة المنيا، التي تُعتبر من أكبر المحافظات إنتاجاً للليمون. قد تساعد هذه البدائل على تخفيف آثار الارتفاع المفاجئ في أسعار الليمون، مما يشجع المستهلكين على التفكير في خياراتهم بعناية أكبر.

أسعار الخضروات اليوم