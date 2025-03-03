ارتفاع مفاجئ في سعر الطن.. أسعار الحديد والإسمنت اليوم في الأسواق المحلية

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت أسعار الحديد والاسمنت في الأسواق المحلية اليوم، الإثنين الموافق 3 مارس 2025، ارتفاعًا ملحوظًا يتزامن مع بداية أيام شهر رمضان المبارك. وقد تم الإعلان عن هذه الأسعار من قبل الجهات المعنية، حيث سجل سعر الطن الواحد من الحديد الاستثماري زيادة قدرها 1120 جنيه، في حين شهد سعر الطن الواحد من حديد عز زيادة بقيمة 1004 جنيه. تظهر هذه التحولات في الأسعار أثرًا مهمًا على قطاع البناء والتشييد.

سعر طن حديد عز

يبلغ متوسط سعر الطن الواحد من حديد عز اليوم 39838 جنيه، مما يدل على زيادة مقدارها 1004.67 جنيه، ما يعادل نسبة 2.59% مقارنة بالأيام السابقة. هذه الزيادة قد تؤثر بشكل مباشر على تكاليف المشاريع الإنشائية وتغيرات الأسعار في السوق العقاري.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

بلغ متوسط سعر الطن الواحد من الحديد الاستثماري حوالي 38075.89 جنيه، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 1120.33 جنيه، أي ما يعادل نسبة 3.03%. يأتي هذا الارتفاع في إطار الظروف الاقتصادية المتغيرة وارتفاع الطلب على مواد البناء خاصة في أوقات مثل رمضان حيث تشتد الحركة في مجال البناء.

ما هي أسعار الحديد اليوم؟

تظهر أسعار الحديد اليوم في الأسواق المحلية على النحو التالي:

سعر طن حديد بشاي اليوم 36244 جنيه.

سعر الطن الواحد من حديد ستيل 36500 جنيه.

الطن الواحد من حديد السويس سجل حوالي 36000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

على الجانب الآخر، شهدت أسعار الأسمنت انخفاضًا ملحوظًا يتعارض مع الاتجاه العام لارتفاع أسعار الحديد. جاءت أسعار الأسمنت اليوم على النحو التالي: